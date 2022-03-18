Авиация ВС России за день поразила 89 военных объектов Украины

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В украинском «Энергоатоме» сообщили, что на Чернобыльской АЭС проведена частичная ротация персонала. В опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении отмечается, что за день были выведены 64 человека, а на замену им отправились 46 добровольцев — работников станции. Ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС контролируют российские военнослужащие совместно с украинской охраной и персоналом станций.

20 марта проведена частичная ротация персонала ЧАЭС и эвакуация людей, находившихся на территории станции, — говорится в сообщении. В «Росатоме» ранее заявили, что российские специалисты оказывают консультативную помощь работникам украинских...