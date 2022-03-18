Авиация ВС России за день поразила 89 военных объектов Украины
Антон Соловьев
Антон Соловьев
21:47, 20 марта 2022
Многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ВКС РФ за день поразили 89 военных объектов Украины, включая четыре командных пункта, девять артиллерийских орудий и 65 мест дислокации боевой техники, заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Он добавил, что были сбиты семь украинских беспилотников, передаёт РИА Новости.
20 марта оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины. Среди них четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники, — сказал Конашенков.
Ранее представитель Минобороны РФ сообщил, что российские военные завершают операцию по разгрому националистического батальона «Донбасс». Он отметил, что 20 марта войска смогли продвинуться на 12 километров.
Ранее стало известно, что росгвардейцы и сотрудники отрядов спецназначения взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ во время освобождения Изюма в Харьковской области. Бойцы Росгвардии приняли основной удар боевиков на себя, умелыми манёврами блокировали бандгруппы, нанесли серьёзный урон живой силе и технике противника.