ВКС России в течение среды поразили 73 воeнных объекта Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конaшенков, передаёт РИА Новости. По его словам, были уничтожены в том числе два склада ракетно-артиллерийского воoружения и боеприпасов в ДНР и 150 националистoв.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 73 военных объекта Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Шевченко и Комар Донецкой народной республики, — заявил Конашенков.

Ранее Конашенков заявил, что российские военные уничтожили 1035 зарубежных наёмников на Украине. Он добавил, что ещё 912 наёмных бойцов отказались участвовать в боевых действиях и сбежали.

Пое го словам, наибольшее количество наёмников прибыло из Польши — 1717 человек. Около полутора тысяч наёмников прибыло из США, Канады и Румынии. Из Великобритании и Грузии — до 300 человек из каждой страны. С подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики прибыли 193 человека, добавил Конашенков.