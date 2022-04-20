18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Мир

Авиация ВКС в течение дня уничтожила 73 военных объекта на Украине

20:06, 20 апреля 2022
Авиация ВКС в течение дня уничтожила 73 военных объекта на Украине
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

ВКС России в течение среды поразили 73 воeнных объекта Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конaшенков, передаёт РИА Новости. По его словам, были уничтожены в том числе два склада ракетно-артиллерийского воoружения и боеприпасов в ДНР и 150 националистoв.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 73 военных объекта Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Шевченко и Комар Донецкой народной республики, — заявил Конашенков.

Ранее Конашенков заявил, что российские военные уничтожили 1035 зарубежных наёмников на Украине. Он добавил, что ещё 912 наёмных бойцов отказались участвовать в боевых действиях и сбежали.

Пое го словам, наибольшее количество наёмников прибыло из Польши — 1717 человек. Около полутора тысяч наёмников прибыло из США, Канады и Румынии. Из Великобритании и Грузии — до 300 человек из каждой страны. С подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики прибыли 193 человека, добавил Конашенков.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео