Минобороны: авиация ВКС России уничтожила два склада «Точек-У» на Украине

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Посольство России в Черногории потребовало от местного МИД объяснений за сообщение в Twitter о «разрыве дипотношений», после чего черногорские власти извинились за «грубую ошибку». Пост с извинениями появился в микроблоге черногорского дипведомства. Позднее пресс-служба объяснила, что речь шла только о «видах рестриктивных мер».

Извиняемся перед общественностью из-за грубого упущения в предыдущем опубликованном сообщении, где вместо перечисления ограничительных мер по ошибке указано, что они вступили в силу. Министр Радулович на закрытой части заседания упоминал...