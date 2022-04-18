Минобороны: авиация ВКС России уничтожила два склада «Точек-У» на Украине

Авиация российских Воздушно-космических сил ночью нанесла удары по 60 военным объектам Украины, в том числе поразив два склада в Черновой Поляне и Балаклее, на которых хранились головные части ракет «Точка-У», сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, российские военные также подавили 13 опорных пунктов ВСУ, а ракетные войска и артиллерия ударили по 1260 военным объектам, ПВО сбила украинский МиГ-29, четыре беспилотника и перехватила две «Точки-У».
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах населённых пунктов Черновая Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У», — заявил он.
Ранее в Минобороны сообщили о том, что в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования были подавлены 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также нанесены удары по местам сосредоточения войск и техники противника в районах Славянска, Барвенково и населённого пункта Попасная.