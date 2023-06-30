Авиация ударила по четырем бригадам ВСУ: новости СВО на утро 30 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Авиация российской группировки «Юг» ударами с воздуха уничтожила пункты временной дислокации трех механизированных и бригады теробороны, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Поражены цели на трех направлениях в ДНР, рассказал офицер. Он уточнил, что под ударом оказались пункты временной дислокации личного состава 92-й, 54-й, 22-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны противника.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские военнослужащие заметили перемещение подразделений двух украинских бригад. По ним ударила артиллерия, уничтожившая две их БМП и три пикапа на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества, отметил он. Савчук также сообщил о боевой работе авиации. По его словам, пилоты группировки ударили по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ.

Фото: МО Украины

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе высказались за продолжение военной поддержки Украины, однако с одной оговоркой. Теперь такая помощь не должна нести ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран ЕС и должна учитывать интересы всех стран союза.

Проект Евросоюза по гарантиям безопасности для Украины не исключает отправку в страну военных миссий, пишет Financial Times. Согласно данным газеты, для отправки военных миссий на территорию Украины необходимо добиться согласия всех членов ЕС и создать подходящие для этого условия.

Член палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин упрекнула президента Украины Владимира Зеленского в отмене выборов на Украине. Также ультраправый политик-республиканец назвала ВСУ нацистской армией.

Украина по итогам урегулирования конфликта может сохранить за собой то, «что заслужила». Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп. Что именно должно отойти Киеву, политик не уточнил. При этом он не исключил, что «киевским властям придется уступить часть своих территорий России». Точные координаты и названия территорий не приводятся, однако Трамп подчеркивает, что все это будет «предметом переговоров».

Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на Украине, начали получать всесезонные комплекты полевой формы нового образца. За несколько дней в новое обмундирование переоденут весь личный состав. При изготовлении новой формы использовались современные комбинированные материалы. Благодаря этому российские военные не будут мерзнуть или потеть. В набор входят куртка, брюки и боевые рубахи, а также ветро- и влагозащитный костюм. Специально для участников спецоперации создали новые ботинки с ортопедической стелькой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никогда не просил и не хочет вмешательства в украинский конфликт войск других стран. Украине от них нужно лишь оружие, отметил дипломат. По его словам, с западным оружием Украина готова сделать «всю остальную работу», не подвергая опасности жизни военных из стран, поставляющих вооружения.

Дмитрий Кулеба также сказал, что украинцы готовы продолжать вооруженный конфликт на протяжении многих лет. Об этом говорит проведенный в стране опрос, отметил дипломат. Он рассказал, что 58% украинцев говорят, что готовы сопротивляться годами, чтобы у страны было «место для победы».

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон должен отдать приказ своим вассалам в Киеве на прекращение украинского конфликта. Поражения России в США все равно никогда не дождутся, отметил он на заседании Совбеза всемирной организации.

Россия распространила в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблее международной организации письмо, где подтвердила, что не планирует взрывать Запорожскую АЭС. Также в письме содержится призыв к генеральному секретарю ООН принудить Киев воздержаться от провокаций в отношении атомной станции.

Вашингтону не следует никогда отправлять американские войска на Украину, однако необходимо ускорить поставки оружия Киеву. Такое мнение высказал экс-вице-президент страны и кандидат на пост главы государства Майк Пенс. Он добавил также, что администрация действующего главы государства Джо Байдена медлит при предоставлении военной помощи Украине.

США не будут отправлять свои войска на Украину, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. По словам пресс-секретаря, президент США Джо Байден совершенно четко дал понять: армия страны не будет вовлечена в конфликт.

Фото: defense.gov

Также Мэттью Миллер заявил, что результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины. Помощь будет оказана в том числе Вашингтоном, отметил он. По его словам, Киев получит политическую поддержку и практическую.

Шумиху в западной прессе о том, что генерал армии Сергей Суровикин якобы арестован, надо расценивать как преднамеренную информационно-психологическую операцию, сказал NEWS.ru политолог Богдан Безпалько. По его словам, причиной слухов стала попытка мятежа ЧВК «Вагнер», но для них нет оснований, так как Суровикин сразу призвал бойцов остановиться.

США близки к одобрению поставки Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, способных переломить ход конфликта с Россией, сообщило издание The Wall Street Journal. Американские и европейские чиновники рассказали WSJ, что вопрос передачи Киеву этих ракет большой дальности сейчас обсуждается на самом высоком уровне. Армейская тактическая ракетная система, или ATACMS, имеет дальность действия около 190 миль (около 300 км), чего достаточно, чтобы ВСУ могли поражать российские цели далеко за линией фронта.

Западные партнеры предоставляют Киеву данные о взлете российской стратегической авиации с дальних аэродромов, заявил советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат. По его словам, у ВСУ есть широкий спектр радиолокационного оборудования, но большой проблемой является оборона от ракет с баллистическими траекториями.

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