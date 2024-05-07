Авиация РФ нанесла жесткий удар по позициям ВСУ: новости СВО на утро 7 мая

Фото: МО Украины

Экипажи штурмовиков Су-25 Восточной группировки ВС РФ неуправляемыми авиаракетами уничтожили опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В результате выполнения полетного задания ликвидирована специальная техника и живая сила армии Украины.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 6 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Военное ведомство уточнило, что экипажи Су-25 после поражения целей совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Как заявил летчик Сергей, по докладам передового авиационного наводчика (ПАН) все указанные цели были успешно поражены. Боевая задача отработана ракетами НАР С-8, добавил он.

Экипаж танка Т-72Б3 группировки российских войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там добавили, что стрельба велась на расстоянии более трех километров от цели.

По данным военного ведомства, танк Т-72Б3 после получения информации о выявленном пункте управления БПЛА и полевого склада боеприпасов ВСУ, используя складки местности, оперативно прибыл на огневую позицию. После этого объекты были уничтожены точным огнем.

По завершении работы танк оперативно покинул позицию. Экипаж боевой машины замаскировал и перезарядил ее, чтобы быть готовыми в любой момент выйти на новую цель.

Как ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины атаковали два КамАЗа в районе села Щетиновка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, одно транспортное средство полностью сгорело. Атака осуществлялась FPV-дронами, никто из жителей не пострадал.

Также ВСУ открыли огонь по селу Муром Шебекинского городского округа, заявил Вячеслав Гладков. По его данным, никто не пострадал, однако повреждена линия электроснабжения.

По уточненной информации, в результате воздушной атаки дронов Вооруженных сил Украины в Борисовском районе Белгородской области погибли семь мирных жителей, сообщил губернатор региона. Он принес соболезнования жителям в связи с трагедией.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль и два автобуса, перевозивших сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье» на работу, утром 6 мая. Инцидент произошел в районе села Березовка в Борисовском районе Белгородской области. Власти региона информировали о шести погибших и 35 пострадавших, среди которых двое детей.

Позднее стало известно, что число пострадавших в результате атаки дронами Белгородской области со стороны Украины увеличилось до 42 человек. Трое из них — дети.

Фото: МО Украины

Как РФ реагирует на беспрецедентные заявления Запада

Россия считает невиданными и беспрецедентными заявления ряда стран Запада об отправке военных на Украину, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, такие заявления требуют ответственной и стремительной реакции со стороны РФ, которая уже приступила к ответным шагам.

МИД России выразил решительный протест послу Великобритании Найджелу Кейси в связи с заявлениями главы британского внешнеполитического ведомства Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по России британским оружием, говорится в заявлении на сайте российского дипведомства. Британскому дипломату было заявлено, что Москва может ответить ударами по военным объектам и технике Британии как на территории Украины, так и вне ее.

Крылатая ракета Х-101 способна долететь до территории Великобритании, в частности до Лондона, поскольку имеет дальность применения порядка 5 тысяч км, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, подобный шаг возможен только в случае угрозы национальной безопасности России.

Россия начнет работы по созданию ракетных комплексов средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия Соединенных Штатов, подчеркнули в МИД РФ. В опубликованном на официальном сайте ведомства сообщении отмечается, что Вашингтон открыто и явно встал на путь размещения вооружений в разных частях мира.

Посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД России из-за воинственных заявлений властей республики во главе с Эммануэлем Макроном, сообщили в министерстве. В ведомстве также обратили внимание на возрастающую вовлеченность Парижа в украинский конфликт.

Любые истребители F-16, которые появятся на Украине, Россия будет считать носителями ядерного оружия, заявил МИД РФ. Отправка такого вооружения Киеву будет восприниматься как провокация со стороны США и НАТО, ведь именно самолеты этого типа Альянс долгие годы использовал в «совместных ядерных миссиях», подчеркнули в министерстве.

Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

Какие цели учений РФ с ядерным оружием

Предстоящие военные учения России по применению нестратегического ядерного оружия призваны остудить «горячие головы» на Западе, сообщили в МИД страны. Их следует рассматривать в контексте недавних заявлений официальных лиц западных стран, а также предпринятых рядом государств — членов НАТО действий по нагнетанию силового давления на РФ, говорится в сообщении.

Кто может занять место Зеленского

По окончании срока полномочий нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, его пост может занять украинский политик Петр Порошенко, рассказал политолог Андрей Кошкин. По его словам, США могут вести переговоры с Порошенко, поскольку он проверенное лицо.

По словам политолога, США настаивают на том, что Украина — демократическая страна, поэтому в соответствии с демократическими принципами, которые США и диктуют, Зеленский должен покинуть пост, когда закончится его легитимность. По мнению эксперта, за две недели не получится организовать выборы в стране, поэтому Вашингтон сделает необычный для всего мира ход, который также назовут демократическим.

Кошкин добавил, что Зеленский после отставки не будет выполнять чьи-либо указания, поэтому может исчезнуть на своей вилле в Великобритании, и про него спустя несколько месяцев все забудут.

Перспективы Владимира Зеленского — политическая, а потом и физическая смерть, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с NEWS.ru. По его словам, сегодня глава государства — «гусь в яблоках».

Говоря о возможной замене Зеленского, политик выделил экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. По словам Рогова, этого человека США ведут еще с начала спецоперации. Однако РФ не стоит обращать на это внимание и «обманываться», так как все варианты будут проамериканскими, добавил он.

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