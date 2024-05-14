Авиация РФ нанесла сокрушительные удары по ВСУ: новости СВО на утро 14 мая

Фото: МО РФ

Минобороны России опубликовало видео, на котором экипажи Су-34 в зоне ответственности группировки войск «Восток» наносят сокрушительные удары по ВСУ. Ведомство уточнило, что летчики применяют фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 13 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По информации Минобороны РФ, УМПК позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. Были уничтожены командный пункт и живая сила Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки войска группировки «Днепр» уничтожили на правом берегу Днепра 15 плавсредств ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. По его данным, противник лишился двух боевых бронемашин, пяти станций радиоэлектронной борьбы, двух автомобилей и 28 пунктов управления беспилотниками. По информации Кодряна, огневое поражение нанесли авиация и артиллерия.

В течение суток потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 позиций, орудий и минометов, уточнил он.

Угрозы наступления ВС России на Харьков нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко. При этом он назвал ожидаемым наступление ВС РФ на данном направлении.

Семьи с детьми стали активно покидать Харьков, сообщает украинское издание «Страна». По данным СМИ, обстановка в городе спокойная. Журналисты отметили, что горожане стали снимать объявления о продаже автомобилей. Вместе с тем издание пишет, что в регионе обстановка напряженная, поскольку подолгу звучат сирены воздушной тревоги.

Как ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ПВО отработала по воздушным целям, однако семь человек пострадали.

Также Гладков уточнил, что в двух многоквартирных домах Белгорода повреждены шесть квартир. Кроме того, осколками посекло фасад коммерческого объекта.

Фото: МО Украины

Позже ВСУ предприняли новую попытку атаковать территорию Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, ПВО сбила две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотник.

Число раненых после ракетного удара ВСУ по промзоне города Краснодона в Луганской Народной Республике увеличилось до шести, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. В настоящий момент известно о смерти трех человек. Глава региона назвал атаку ВСУ подлой.

Он добавил, что в результате атаки существенные повреждения получили объекты промзоны. Глава ЛНР предположил, что противник мог нанести удар ракетами ATACMS производства США. Часть обломков снарядов была найдена в парке и жилом дворе Молодогвардейска, саперы исследуют близлежащую территорию.

Где гремели взрывы на Украине

Взрывы раздавались в Киевской области, сообщало украинское издание «Зеркало недели». По его данным, работала система противовоздушной обороны. Официальных комментариев не было. В регионе объявляли воздушную тревогу. В Сети также появились сообщения о взрывах в Днепропетровской области. До этого там была замечена группа беспилотников. Взрывы произошли и в подконтрольном Киеву городе Херсоне, писало без подробностей издание «Страна».

Кроме того, взрыв раздался в Умани Черкасской области в центральной части Украины, информировал без подробностей портал «Новости. Live». Местные власти ситуацию не комментировали.

Фото: ГСЧС Украины

О чем предупредил Сунак

Мир приблизился к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо с момента Карибского кризиса 1962 года, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, в этом якобы замешана Россия.

Он отметил, что ближайшие годы могут оказаться для королевства одними из самых опасных, но в то же время несущими самые большие преобразования, которые когда-либо переживала страна. Кроме того, британский премьер предупредил, что опасности, которые угрожают государству, реальны и их число увеличивается.

В своей речи он также заявил, что «ось авторитарных государств», куда он включил РФ, Китай, Иран и Северную Корею, якобы замышляет «подорвать нас и наши ценности». Он подчеркнул, что это не отдаленная угроза, в частности упомянув «иранские прокси», которые обстреливают британские корабли в Красном море, мешая товарам, направляющимся в страну.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы правительства Соединенного Королевства Риши Сунака о якобы нагнетании Россией ядерной эскалации и одностороннем прекращении поставок энергоресурсов, заявила, что высокопоставленный чиновник отчаянно лжет.

Захарова подчеркнула, что в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и на Даунинг-стрит хорошо известно: именно Киев обстреливает крупнейшую в Европе Запорожскую атомную станцию. Она назвала «неопровержимым фактом» продолжение поставок российского газа на фоне запрета на его импорт, наложенного США. Захарова также напомнила, что Штаты обещали уничтожить «Северные потоки».

Как в Совфеде оценили слова о готовности биться с Западом

Слова врио главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности биться с Западом являются ответом иностранным политикам, заявил член международного комитета Совфеда сенатор от Крыма Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что практически каждый месяц в адрес России поступают угрозы от различных руководителей европейских стран.

Он напомнил, что подобные угрозы поступали от Британии, Франции, главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга. По словам сенатора, такие заявления нельзя игнорировать.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Чего ожидает Швейцария

Мирная конференция по Украине, которая пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке, не будет ограничиваться лишь «формулой мира» Киева, заявил официальный представитель МИД страны Пьер Ален Эльчингер. По его словам, Берн надеется на обсуждение и других предложений о мире.

Эльчингер подчеркнул, что основная цель форума — «стимулировать будущий мирный процесс». По его словам, конференция должна предоставить платформу для диалога о том, как создать справедливый и прочный мир на Украине.

Как Захарова объяснила слова Столтенберга об Украине

Украина является для НАТО инструментом, при помощи которого Альянс реализует антироссийский курс, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала высказывание генсека Блока Йенса Столтенберга, который считает бессмысленным восстановление Украины в случае ее поражения. По словам Захаровой, это говорит о том, что НАТО не интересует будущее жителей страны.

По словам Столтенберга, комментировать восстановление Украины невозможно, пока она не добьется победы. Вместе с тем он отметил, что главной задачей на нынешнем этапе являются поставки оружия на устойчивой основе. Генсек НАТО добавил, что Альянс готов помочь Украине «восстановить институты обороны и безопасности и стать членом Альянса».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

Чем Шойгу будет заниматься в новой должности

Экс-глава Минобороны РФ Сергей Шойгу будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, объяснил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, руководителем службы новый секретарь СБ не станет.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что главой ФСВТС был и остается Дмитрий Шугаев. Песков добавил, что, будучи секретарем СБРФ, Шойгу станет заместителем главы государства в комиссии по ВПК.

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