Командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара подозревают в активизации внешних каналов помощи. По крайней мере, венесуэльская оппозиция обратила внимание на некий рейс из Восточной Ливии, который приземлился на территории Боливарианской Республики. Это происходит на фоне очевидного перелома «на земле»: командование ЛНА сообщило о смене стратегии, и теперь она предполагает активное применение авиации. Вкупе с сообщениями о концентрации египетской бронетехники у ливийских рубежей это выглядит ни много ни мало предостережением Правительству национального согласия (ПНС).

Сообщения о предполагаемом нахождении Хафтара в Каракасе появились в ночь на 9 июня. Пресс-офис главы венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо сообщил, что в Венесуэлу на самолёте прибыл командующий ЛНА. Представители оппозиционного лидера забили тревогу, мотивируя это тем, что их политический оппонент Николас Мадуро якобы может участвовать в дестабилизации других регионов. Впрочем, позже пресс-служба представителя Гуайдо в США Карлоса Веккьо была вынуждена уточнить: подтверждено только то, что в Венесуэле был замечен самолёт командующего ЛНА. Пресс-офис венесуэльской оппозиции поправил пресс-релиз о «визите» Хафтара с учётом последней информации. Ранее политические противники президента Николаса Мадуро обращали внимание на его контакты с Ираном и ливанской шиитской группировкой «Хезболла».

Некоторое время назад деловое издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США, европейские страны и ООН расследуют характер взаимоотношений между ЛНА и венесуэльским руководством в связи с подозрениями, что Хафтар рассчитывает найти финансовые ресурсы для продолжения боевых действий в Боливарианской Республике за счёт экспорта топлива, в котором сейчас остро нуждается Каракас. В частности, у США и ряда европейских стран есть подозрения, что командующий ЛНА ведёт транспортировку углеводородов в Венесуэлу. Особый интерес представляет активность стран-посредников. Так, в центре расследования западных государств оказалась деятельность одной из базирующихся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) судоходных фрахтовых компаний.

Это происходит на фоне изменения ситуации «на земле» — перехода сил, лояльных Триполи, от обороны к активному наступлению. На фоне территориальных потерь ЛНА объявила, что меняет стратегию и будет активно работать с воздуха — возможно, используя переброшенные из Сирии самолёты. Как отмечают эксперты, взамен поставленной Россией авиации Дамаск мог перебросить в Ливию свои истребители и штурмовики, которые заметили в Пентагоне.

На пресс-конференции в Бенгази накануне официальный представитель хафтаровских сил генерал-майор Ахмед аль-Мисмари сообщил, что «армия приступит к новой стратегии, в рамках которой будет активно задействована авиация». Он обвинил лояльные Правительству национального согласия силы в преступлениях после установления контроля над городом Тархуна в 65 км к юго-востоку от Триполи. Тархуна, один из главных военных оплотов ЛНА на западе Ливии, был взят формированиями триполийского правительства 5 июня. По словам аль-Мисмари, на фоне боевых действий город покинули свыше 20 тысяч человек. В этой связи официальный военачальник призвал страны «НАТО отреагировать на атаки Турции», которая поддерживает ПНС.