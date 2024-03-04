Сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России сбросили авиабомбы ФАБ-500 на опорный пункт и живую силу ВС Украины на Краснолиманском направлении, заявили в Минобороны РФ.
Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 3 марта, читайте в материале NEWS.ru.
Какая сейчас обстановка в зоне СВО
Получив подтверждение разведки о ликвидации цели экипажи Су-34 успешно вернулись на место вылета, уточнили в МО. По информации министерства, атака производилась с использованием неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500, имеющих универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), позволяющий точно бить с безопасной дистанции.
Российские войска успешно применяют авиабомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ, рассказал немецкий журналист Юлиан Репке. По его мнению, залогом успеха для ВС РФ стало господство в воздухе в связке с наземными вооружениями. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Репке утверждает, что глубина воронки после удара такой бомбой может достигать нескольких метров. Журналист отметил, что для всех остается загадкой, откуда у ВС России такой арсенал оружия и как происходит планирование операций на поле боя.
Кроме того, российские военнослужащие поразили еще один танк Abrams американского производства, и на этот раз тяжелую технику уничтожил FPV-дрон «Упырь», рассказал представитель предприятия-производителя. По его словам, танк загорелся после двух попаданий.
Вооруженные силы России «ведут охоту» за системами противовоздушной обороны и радарами украинской армии, заявил обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. По его словам, таким образом российские силы пытаются значительно снизить боевой потенциал противника в зоне спецоперации.
В материале также указывается, что российская армия очень активно действует в зоне СВО, с применением как тактических бомбардировщиков, так и армейской авиации. Польский обозреватель подчеркнул, что украинские войска тем временем перешли к стратегической обороне и ведут масштабные укрепляющие работы, в том числе закладывают обширные минные поля.
Как ВСУ атаковали РФ
Поселок Теткино в Глушковском районе подвергся новому обстрелу со стороны украинской армии, поврежден автомобиль, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он уточнил, что пострадавших среди мирного населения нет.
Где гремели взрывы на Украине
Серия взрывов произошла вечером 3 марта в городе Николаеве в южной части Украины, информировало издание «Общественное». Детали инцидента не приводились, представители местной власти эти сведения не комментировали. В большей части украинских регионов действовала воздушная тревога.
Как РФ может ответить на атаку ФРГ по Крымскому мосту
Россия может использовать ядерное оружие, в случае если Германия ударит по Крымскому мосту, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что военная доктрина РФ опирается на оборонную стратегию, и страна станет использовать серьезное вооружение лишь в ответ на посягательства на независимость или территориальную целостность.
Журавлев выразил надежду на то, что в российском Генштабе всерьез рассматривают «возможности атаки по бундестагу или военной базе Бюхель». Он рассчитывает, что в военном управлении при этом придерживаются в таких переговорах режима секретности и сведения о них в прессу не проникают.
Отправит ли Запад войска на Украину
Сербский президент Александр Вучич выразил мнение, что в сложившихся условиях нельзя исключать отправку западными странами своих войск в зону боевых действий на Украине. По его словам, следует готовиться ко множеству непростых ситуаций.
Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, [но] это произойдет, — сказал политик.
Как западные страны доставляют ракеты на Украину
В слитых Россией разговорах немецких офицеров содержится информация о том, как дальнобойные ракеты SCALP и Stormshadow доставляют на Украину, пишет The Times. В частности, главнокомандующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц сообщил, что Великобритания ввозит их на бронемашинах Ridgeback, а французы — в легковых автомобилях Audi Q7.
Когда РФ завершит СВО, по мнению лидера ЛДПР
Специальная военная операция завершится победой русского оружия в 2024 году, выразил уверенность глава ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий. По его словам, российским войскам, в частности, необходимо взять под контроль город Херсон, весь правый берег Днепра, а также территории севернее Донецка и Ясиноватой.
Председатель ЛДПР отметил, что под контроль России также должны перейти Краматорск, Святогорск и Славянск. Кроме того, Слуцкий считает, что ВС РФ необходимо установить контроль над городом Лиманом.
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