Авиабомбы ФАБ-500 разнесли позиции ВСУ: новости СВО на утро 4 марта

Фото: МО РФ

Сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России сбросили авиабомбы ФАБ-500 на опорный пункт и живую силу ВС Украины на Краснолиманском направлении, заявили в Минобороны РФ.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 3 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Получив подтверждение разведки о ликвидации цели экипажи Су-34 успешно вернулись на место вылета, уточнили в МО. По информации министерства, атака производилась с использованием неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500, имеющих универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), позволяющий точно бить с безопасной дистанции.

Российские войска успешно применяют авиабомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ, рассказал немецкий журналист Юлиан Репке. По его мнению, залогом успеха для ВС РФ стало господство в воздухе в связке с наземными вооружениями. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Репке утверждает, что глубина воронки после удара такой бомбой может достигать нескольких метров. Журналист отметил, что для всех остается загадкой, откуда у ВС России такой арсенал оружия и как происходит планирование операций на поле боя.

Кроме того, российские военнослужащие поразили еще один танк Abrams американского производства, и на этот раз тяжелую технику уничтожил FPV-дрон «Упырь», рассказал представитель предприятия-производителя. По его словам, танк загорелся после двух попаданий.

Вооруженные силы России «ведут охоту» за системами противовоздушной обороны и радарами украинской армии, заявил обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. По его словам, таким образом российские силы пытаются значительно снизить боевой потенциал противника в зоне спецоперации.

В материале также указывается, что российская армия очень активно действует в зоне СВО, с применением как тактических бомбардировщиков, так и армейской авиации. Польский обозреватель подчеркнул, что украинские войска тем временем перешли к стратегической обороне и ведут масштабные укрепляющие работы, в том числе закладывают обширные минные поля.

Как ВСУ атаковали РФ

Поселок Теткино в Глушковском районе подвергся новому обстрелу со стороны украинской армии, поврежден автомобиль, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он уточнил, что пострадавших среди мирного населения нет.

Фото: МО Украины

Где гремели взрывы на Украине

Серия взрывов произошла вечером 3 марта в городе Николаеве в южной части Украины, информировало издание «Общественное». Детали инцидента не приводились, представители местной власти эти сведения не комментировали. В большей части украинских регионов действовала воздушная тревога.

Как РФ может ответить на атаку ФРГ по Крымскому мосту

Россия может использовать ядерное оружие, в случае если Германия ударит по Крымскому мосту, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что военная доктрина РФ опирается на оборонную стратегию, и страна станет использовать серьезное вооружение лишь в ответ на посягательства на независимость или территориальную целостность.

Журавлев выразил надежду на то, что в российском Генштабе всерьез рассматривают «возможности атаки по бундестагу или военной базе Бюхель». Он рассчитывает, что в военном управлении при этом придерживаются в таких переговорах режима секретности и сведения о них в прессу не проникают.

Отправит ли Запад войска на Украину

Сербский президент Александр Вучич выразил мнение, что в сложившихся условиях нельзя исключать отправку западными странами своих войск в зону боевых действий на Украине. По его словам, следует готовиться ко множеству непростых ситуаций.

Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, [но] это произойдет, — сказал политик.

Как западные страны доставляют ракеты на Украину

В слитых Россией разговорах немецких офицеров содержится информация о том, как дальнобойные ракеты SCALP и Stormshadow доставляют на Украину, пишет The Times. В частности, главнокомандующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц сообщил, что Великобритания ввозит их на бронемашинах Ridgeback, а французы — в легковых автомобилях Audi Q7.

Когда РФ завершит СВО, по мнению лидера ЛДПР

Специальная военная операция завершится победой русского оружия в 2024 году, выразил уверенность глава ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий. По его словам, российским войскам, в частности, необходимо взять под контроль город Херсон, весь правый берег Днепра, а также территории севернее Донецка и Ясиноватой.

Председатель ЛДПР отметил, что под контроль России также должны перейти Краматорск, Святогорск и Славянск. Кроме того, Слуцкий считает, что ВС РФ необходимо установить контроль над городом Лиманом.

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