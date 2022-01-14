Avia.pro: российский военный корабль незаметно подошёл к побережью Британии

Российский военный корабль неустановленного типа появился у берегов Великобритании со стороны Дуврского пролива, пишет avia.pro. Отмечается, что он настолько близко подошёл к побережью rоролевства, что его заметили даже местные жители.

По данным СМИ, судну удалось подобраться к берегам Великобритании незамеченным, так как оно, вероятно, обладает мощными средствами радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Корабль не сопровождался кораблями ВМС Британии. На данный момент выяснить, о каком именно судне идёт речь, не удалось. Официальных подтверждений со стороны Минобороны РФ нет.

Судя по информации, появившейся в Сети, после того как российский корабль был обнаружен, за ним всё же был отправлен патрульный катер ВМС Великобритании, но к этому времени судно уже завершило транзит через Дуврский пролив.

Ранее сообщалось, что британский патрульный корабль «Трент» засекли в Чёрном море. Силы Черноморского флота начали следить за действиями иностранного судна. Британское судно вошло в акваторию Чёрного моря 16 мая. Время нахождения кораблей нечерноморских стран, согласно Конвенции Монтрё, ограничено 21 сутками.

Идею отправки британских кораблей в Чёрное море прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он порекомендовал властям Соединённого Королевства сэкономить на военной помощи Украине.