https://static.news.ru/photo/0bba8ada-1bf0-11ea-8d25-fa163e074e61_660.jpg Арсен Аваков Фото: AvakovArsen/twitter.com

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, каким образом власти страны планируют взять под контроль границу с Россией.

По словам главы МВД Незалежной, речь идёт об очень тяжёлом переходном периоде, который может продлиться год. Аваков допустил, что с помощью компромисса получить контроль над границей можно как за месяц, так и за два дня до выборов в Донбассе.

Вот у нас есть 408 километров границы, мы будем каждый день уменьшать, и за день до выборов — раз, и вся граница у нас под контролем, — заявил министр в комментарии Hromadske.

Глава МВС Аваков розповів про плани щодо роботи поліції на територіях Донбасу, які мають звільнити від бойовиків pic.twitter.com/XnUpPKNxK4 — hromadske (@HromadskeUA) December 10, 2019

Президент России Владимир Путин считает, что установление Украиной контроля на границе с РФ может привести к массовому уничтожению жителей ДНР и ЛНР. Причиной станет отсутствие закона об амнистии. Российский лидер предположил, что события могут развиваться по сценарию Сребреницы, писал NEWS.ru.