Аваков призвал украинскую власть не ущемлять свободу слова

Власти Украины должны адекватно реагировать на протестные акции и не использовать их в качестве основания для борьбы с оппозицией и ущемления свободы слова. Об этом заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе 12-го Киевского форума по безопасности, трансляция которого доступна на YouTube-канале фонда «Открытая Украина».

Бывают разные ситуации. Но реагирование на происходящие на улице события во время акций протеста может привести к желанию обуздать свободу слова, или закрыть очередные телеканалы, или объявить государственный переворот в исполнении оппозиционных партий, — заявил он.

Аваков добавил, что демократия «всегда предполагает баланс», а баланс предполагает, что нужно прислушиваться к обществу. Иногда это бывает неудобно, но нужно прислушиваться, считает министр.

Ранее Аваков заявил, что Украина потеряла миллиарды после падения акций отечественных компаний на Лондонской бирже. Это произошло после заявления президента страны Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота. К этому перевороту, по его словам, причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов, которого туда втягивает окружение.