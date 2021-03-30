Аваков призвал использовать русский язык для «контрпропаганды»

https://static.news.ru/photo/380a321e-9171-11eb-be52-96000091f725_660.jpg Арсен Аваков Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что Украина не должна отказываться от русского языка. По его словам, его нужно использовать для «контрпропаганды» против России.

Аваков назвал себя «русскоязычным украинским националистом» и заявил о том, что русский язык не является торговой маркой с правом полного распоряжения и украинцы обязаны его использовать.

Старший по происхождению украинский язык, безусловно, богаче, образней и ярче русского — спорьте, кто желает, — но нашей, украинской культуре принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе писавших на русском. Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей? — написал он на своей странице в Facebook.

Аваков добавил, что на русском языке говорят и понимают его около 300 миллионов человек в мире и только половина из них живёт в России. Он призвал использовать русский язык в том числе и против «пропагандистов», у которых «нет на него монополии».

Ранее Аваков призвал организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру. Он считает, что русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам.

Украина продолжает бороться со всем, что может иметь отношение к России. С 16 января в стране вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В частности, в соответствии с этим документом, сотрудники сферы обслуживания обязаны общаться с клиентами исключительно по-украински. Если клиент услышит обращение к себе на русском языке, то может подать жалобу.

Как ранее писал NEWS.ru, журналист из Львова Остап Дроздов призвал власти Украины усилить наказание за неуважение родного языка для жителей страны, особенно для несовершеннолетних.

По его словам, сейчас «презирать украинский язык» публично не могут должностные лица, работники госучреждений и другие категории населения, а «гражданам своим можно».