Aurus, SHAMAN, кортик: раскрыли неизвестные детали визита Путина в КНДР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Президент России Владимир Путин впервые за 24 года прибыл с официальным визитом в КНДР. По этому случаю власти устроили в северокорейской столице настоящий праздник. В аэропорту Пхеньяна главу РФ встретил председатель Государственного совета Ким Чен Ын. На уличных столбах по всему городу были развешаны портреты российского лидера, гигантские триколоры растянули на фасадах домов. Как руководитель Северной Кореи посреди ночи приехал за Путиным, кто из лидеров победил в «конкурсе галантности» и какими подарками они обменялись — в материале NEWS.ru.

Как Ким Чен Ын встречал Путина

19 июня Путин прибыл в Пхеньян, когда в городе было уже за полночь. Однако это не помешало Ким Чен Ыну лично встретить российского лидера у трапа самолета Ил-96. Главы государств пожали друг другу руки, обнялись и, улыбаясь, начали оживленную беседу. Для встречи президента России была расстелена ковровая дорожка с красными цветами по бокам. Девушка в национальном костюме вручила Путину букет из красных цветов.

После этого политики подошли к лимузину президента РФ Aurus. Они несколько раз жестами предлагали друг другу сесть в машину. В итоге Путин занял место справа, а Ким Чен Ын, улыбаясь, обошел автомобиль сзади и расположился на левом заднем сиденье. Кортеж сопровождали два десятка мотоциклистов, а на уличных столбах висели большие портреты российского лидера и флаги. Город украсили так, словно в стране отмечается государственный праздник.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Ким Чен Ын

Лидеры РФ и КНДР проехали на лимузине, высунувшись из люка

Огромную площадь имени Ким Ир Сена в центре Пхеньяна заполнила толпа северокорейцев, размахивавших бумажными букетами и флажками двух стран. Дети кричали: «Добро пожаловать в Корею, дорогой президент Путин!» Оркестр исполнил композицию «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» на слова «Песни о Родине» Василия Лебедева-Кумача.

Ким Чен Ын устроил масштабный парад с участием рот почетного караула и тысяч корейцев в цветах российского триколора. В честь приезда Путина северокорейские власти подготовили специальную версию автомобиля Mercedes-Benz с подножкой и открытым верхом. Под приветственные возгласы участников торжества лидеры РФ и КНДР сели в лимузин и объехали площадь.

После того как прозвучали гимны двух стран, пришедшие на площадь корейцы выпустили шарики в небо. Торжественная церемония завершилась салютом, несмотря на светлое время суток.

После официального фотографирования лидеры обеих стран отправились в резиденцию Кымсусан для проведения переговоров.

Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС

Лавров не снял свой темный пиджак в 30-градусную жару

Переговоры Путина и Ким Чен Ына с глазу на глаз продлились дольше запланированного. Организаторы отводили на встречу примерно час, однако она заняла около двух с половиной часов.

В комнату ожиданий резиденции периодически заходили российские чиновники, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. Среди них, например, были глава МИД Сергей Лавров, руководитель Министерства экологии и природных ресурсов Александр Козлов, возглавляющий межправительственную комиссию, а также первый вице-премьер Денис Мантуров. Лавров, несмотря на 30-градусную жару, не расстался со своим темным пиджаком. Однако многие чиновники позволили себе небольшое послабление, оставшись в белых рубашках.

Путин сел за руль «Ауруса»

По завершении переговоров в резиденции Кымсусан главы КНДР и РФ вместе вышли из здания. Путин сел за руль «Ауруса», а Ким Чен Ын занял соседнее кресло. Политики проехали на авто несколько километров на достаточно большой скорости по двухполосной дороге. Затем они вышли из лимузина и пешком прогулялись по парку, утопающему в зелени и кустах роз.

«Аурус» — российская марка представительских автомобилей. Ей пользуется и президент России, в том числе во время зарубежных визитов. На машине, на которой передвигались Путин и Ким Чен Ын, нет традиционного российского флажка с триколором, зато установлены корейские номера.

Впервые российский лидер показал «Аурус» главе КНДР в сентябре прошлого года, когда тот приехал на космодром Восточный. Именно на этой машине Путин прибыл к месту встречи. Ким Чен Ын сначала осмотрел автомобиль снаружи, а затем изнутри, сев на заднее пассажирское кресло. Путин рассказал своему визави о характеристиках машины. Позже они прошли к другой модели «Ауруса», благодаря чему лидер КНДР смог изучить как седан, так и лимузин. Он стал первым из лидеров стран, получившим российский представительский автомобиль в подарок.

В автопарке Ким Чен Ына теперь есть как минимум две такие машины. Вторую Путин подарил своему коллеге из Северной Кореи во время нынешнего визита.

Фото: kremlin.ru

Что Путин и Ким Чен Ын подарили друг другу

Кроме «Ауруса» российская сторона подарила северокорейскому лидеру чайный сервиз. Представители КНДР в ответ преподнесли Путину несколько художественных произведений с собственным изображением.

«Мы подарили машину под названием „Аурус“», — отметил Ушаков. «Да, вторую, это не третья, а вторая точно», — сказал помощник президента. Кроме того, среди преподнесенных корейскому лидеру подарков — «адмиральский кортик, сервиз очень красивый чайный».

Ушаков не стал подробно говорить о том, что презентовали Путину в ответ, но намекнул, что «хорошие подарки связаны с изображением нашего президента». «Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — рассказал он.

В 2019 году Ким Чен Ын подарил Путину меч. «Он олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас», — заявил глава КНДР после переговоров с российским лидером.

Фото: kremlin.ru

Как Путин возложил венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне

Путин и Ким Чен Ын возложили венок к монументу «Освобождение» в память о воинах Советской армии. Церемония завершилась минутой молчания. Почетный караул прошествовал с торжественным маршем.

Монумент «Освобождение», установленный в парке Моранбон, посвящен советским воинам, освободившим Корею в годы Второй мировой войны от японской оккупации. Он представляет собой стелу, увенчанную пятиконечной красной звездой. Высота сооружения составляет 30 метров. Для его создания использовались массивные гранитные блоки. Памятник был установлен после разгрома Красной армией в 1945 году японской Квантунской армии на Корейском полуострове.

Фото: kremlin.ru Возложение венка к монументу «Освобождение»

В Пхеньяне прозвучали песни SHAMAN

Песни о войне и композиции из репертуара SHAMAN прозвучали на концерте, проведенном в честь Путина в Пхеньяне. Только исполнял их не сам артист, а корейские певцы.

Концерт прошел в Пхеньянском дворце спорта. Перед его открытием прозвучали государственные гимны двух стран и выступил сводный военный оркестр КНДР. Музыканты исполнили попурри русских песен, в том числе «Священная война», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа», а также «Катюша». Также прозвучали отрывки из песен SHAMAN «Встанем», Григория Лепса «Родина-мать», Олега Газманова «Россия», «От Волги до Енисея» и «Отчего так в России березы шумят» группы Любэ. Артисты исполнили композиции на русском и корейском языках.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Ким Чен Ын

Почему в программу визита Путина включили православный храм

Архиепископ Корейский Феофан рассказал, что храм Троицы Живоначальной в Пхеньяне, построенный по инициативе предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира, стал символом дружбы обеих стран. Согласно программе визита, Путин планирует посетить церковь в конце визита в Северную Корею.

Глава епархии отметил, что храм имеет большое религиозное и символическое значение. По его словам, российские делегации и туристы часто посещают его во время поездки в Пхеньян.

В этом году День Святой Троицы выпадает на 23 июня. «Так совпало, что в эти же дни проходит визит президента. Для нас это очень радостно», — отметил архиепископ.

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