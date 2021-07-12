«Аудиенция вассала у сюзерена»: Слуцкий оценил встречу Байдена и Зеленского

Встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского была скорее похожа на «аудиенцию вассала у сюзерена». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что переговоры Байдена и Зеленского были бы внутренними делами США и Украины, если бы не перманентно звучащая антироссийская риторика.

Но в целом скорее это была аудиенция вассала у сюзерена. Внешнее управление страной имеет свою цену и свои издержки, — уточнил Слуцкий.

Политик добавил, что о возможных санкциях против газопровода «Северный поток — 2» было слышно от президента Украины, который, по мнению Слуцкого, явно педалировал эту тему и требовал каких-то гарантий от США. Депутат напомнил о существовании определённых договорённостей между Вашингтоном и Берлином относительно этого проекта. В связи с этим он выразил мнение, что вряд ли факт встречи Зеленского с Байденом как-то здесь повлияет на суть дела.

Что касается возможности санкций — поживём, увидим. Отвечать в случае их наложения обязательно будем своевременно и адекватно, — подчеркнул он.

1 сентября прошла встреча Зеленского и Байдена. По итогам переговоров США и Украина приняли совместное заявление по «Северному потоку — 2», в соответствии с которым американская сторона намерена продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, чтобы сохранить транзитную роль и обеспечить безопасность поставок Украиной в переходный энергетический период, а также не допустить использования Кремлём энергетики как геополитического оружия.

Глава Украины остался полностью удовлетворён результатом переговоров с Байденом, однако эксперты, в том числе и украинские, заявили, что по её итогам отношения стран не изменятся, а подписанные соглашения только увеличивают зависимость Украины от Соединённых Штатов в таких отраслях, как космос и энергетика.