АТОР: Турция может закрыть границы для России

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович не исключил, что Турция может закрыть свои границы для россиян. Причина — рост уровня заболеваемости коронавирусом, сообщает URA.RU.

Закрыться, по словам вице-президента АТОР, могут в этом случае не только Турция, но и любые другие страны.

Мы сейчас лидер по количеству заболеваний. Теоретически любая страна может закрыться, — отметил Канторович.

Другой эксперт, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что Турция вряд ли решится на такой шаг, как закрытие границ для россиян. И на самом деле заболеваемость в России ниже, чем в ряде других стран.

Недавно Турция закрыла границы для шести стран, но мы туда не входим. В общем, у нас заболеваемость ниже, значительно. В список тех стран не попадём. Будем вакцинироваться — не попадём, — уверен представитель туристической отрасли.

Как сообщалось ранее, Минздрав Чехии выдал распоряжение о запрете выезда в страны с экстремальным риском заболевания коронавирусом. В число таких стран включена Россия.