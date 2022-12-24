АТОР: отдых в Таиланде может подешеветь

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Отдых в Таиланде в 2023 году может стать доступнее из-за новых мер местных властей по стимулированию экономики и туризма, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В частности, кабинет министров снизит акциз на авиакеросин для внутренних рейсов с 4,726 бат до 0,20 бат за литр с 1 января по 30 июня 2023 года.

Ожидается, что это заставит перевозчиков снизить стоимость билетов. По подсчетам экспертов АТОР, в следующем году стоимость авиабилета из Пхукета в Паттайю может снизиться с сегодняшних 12,5 до 8,9 тысячи рублей в одну сторону, из Бангкока в Краби — с 7,5 до 2,8 тысячи рублей, в Чиангмай — с 4,6 до 2,8 тысячи рублей, а на Самуи — с 10,5 до 7,9 тысячи рублей.

Ранее в АТОР назвали страны и города, куда можно улететь из СНГ, сообщает АТОР. Как отметили в ассоциации, такие маршруты становятся все популярнее из-за отсутствия прямых рейсов из России по многим привычным направлениям.

Ранее в РСТ рассказали, что абсолютное большинство россиян (более 80%) предпочитает проводить новогодние праздники в России, треть из них выбрали для отдыха горнолыжные курорты. По словам Барзыкина, в Красной Поляне уже продано до 50% всех мест, также пользуется спросом Шерегеш, куда с 4 декабря до марта будет осуществляться чартерная программа, активно бронируются Приэльбрусье, Архыз, Домбай. Помимо горнолыжных курортов, наиболее востребованным сегментом является рекреационно-оздоровительный туризм.