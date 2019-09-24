https://static.news.ru/photo/aa19bb2e-deb0-11e9-b463-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наибольший ущерб от ликвидации британского туроператора Thomas Cook понесёт Испания. Помимо этой страны, пострадает туристическая отрасль Кипра, Греции, Турции, Болгарии, Туниса, Египта и Мексики. Такие данные обнародовали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Испания не получит до конца текущего года около 400 тысяч туристов. С января по август 2020 года там недосчитаются ещё 830 тысяч человек.

Согласно данным организации , объём туристов от Thomas Cook на Канарских островах (Испания), на Кипре, в Турции и ряде других стран составлял порядка 6%, это сотни тысяч человек ежегодно. Один только Кипр оценивает потенциальные убытки в €50 млн. При этом, например, островные отельеры Крита (Греция) говорят и вовсе о €80–100 млн.

При этом ряд дочерних компаний британского туристического гиганта приостановили деятельность и прекратили продажу путёвок. В некоторых странах в процесс возвращения туристов на родину вынуждены были вмешаться национальные объединения туроператоров.

Россияне крах Thomas Cook пока не ощутили . Туркомпания «Интурист», которая входит в британский холдинг, с момента прекращения деятельности корпорации обслужила почти десять тысяч человек. По словам исполнительного директора компании Сергея Толчина, отправка и обслуживание туристов ведутся в плановом режиме на всех направлениях — от массовой Турции до экзотической Кубы.

Было всего два случая, когда в ночное время персонал отелей принимал туристов «Интуриста» за туристов британского Thomas Cook, но ситуация в обоих случаях на месте оперативно решилась, и туристы были заселены без длительного ожидания, — рассказал Толчин.

Одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook объявила о начале процедуры ликвидации 23 сентября. Это произошло из-за крупных финансовых задолженностей и невозможности акционеров прийти к соглашению о будущем предприятия.

Как ранее писал News.ru, принадлежащий корпорации российский «Интурист» продолжает работу в штатном режиме. Там заявили, что экономические проблемы владельца не повлияют на выполнение обязательств перед клиентами.