Наибольший ущерб от ликвидации британского туроператора Thomas Cook понесёт Испания. Помимо этой страны, пострадает туристическая отрасль Кипра, Греции, Турции, Болгарии, Туниса, Египта и Мексики. Такие данные обнародовали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Испания не получит до конца текущего года около 400 тысяч туристов. С января по август 2020 года там недосчитаются ещё 830 тысяч человек.
Согласно
При этом ряд дочерних компаний британского туристического гиганта приостановили деятельность и прекратили продажу путёвок. В некоторых странах в процесс возвращения туристов на родину вынуждены были вмешаться национальные объединения туроператоров.
Россияне крах Thomas Cook
Было всего два случая, когда в ночное время персонал отелей принимал туристов «Интуриста» за туристов британского Thomas Cook, но ситуация в обоих случаях на месте оперативно решилась, и туристы были заселены без длительного ожидания, — рассказал Толчин.
Одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook объявила о начале процедуры ликвидации 23 сентября. Это произошло из-за крупных финансовых задолженностей и невозможности акционеров прийти к соглашению о будущем предприятия.
Как ранее писал News.ru, принадлежащий корпорации российский «Интурист» продолжает работу в штатном режиме. Там заявили, что экономические проблемы владельца не повлияют на выполнение обязательств перед клиентами.