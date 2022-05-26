Атомщик рассказал, как Украина может создать ядерное оружие Экс-сотрудник Минатома РФ: оружейные изотопы можно получить из отработанного ядерного топлива

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При достаточных компетенциях из отработанного ядерного топлива можно получить оружейные изотопы, сообщил бывший сотрудник Минсредмаша СССР и Минатома РФ, профессор Алексей А. изданию Pravda.Ru. Они подходят как боезапас для ракеты или «грязной бомбы», объяснил специалист.

Если государство имеет достаточные компетенции для того, чтобы устроить разборку ТВЭЛ (тепловыделяющий элемент. — NEWS.ru), то полученное ОЯТ (отработанное ядерное топливо. — NEWS.ru) можно использовать для получения оружейных изотопов. <...> И уж точно для того, чтобы набить им боеголовку ракеты, диверсионного заряда, чтобы устроить «грязную бомбу», когда территория заражается без ядерного взрыва. Причём активность у такой бомбы будет выше, чем у кобальтовой где-то в полтора раза, — сказал собеседник.

Он также напомнил о спорах по поводу АЭС «Бушер» в Иране, когда тоже был риск использования отработанного ядерного топлива в военных целях.

23 мая стало известно, что на территории Запорожской АЭС в городе Энергодаре находится около 30 тонн плутония и 40 тонн обогащённого урана. Об этом сообщил журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на слова главы Международного агентства по атомной энергетике Рафаэля Гросси.