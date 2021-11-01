Атомная субмарина США столкнулась в Южно-Китайском море с подводной горой

Расследование инцидента с атомной подводной лодкой военно-морских сил США USS Connecticut завершилось. Эксперты установили, что объект, с которым 2 октября столкнулась субмарина в водах Южно-Китайского моря, оказался подводной горой, сообщает РИА Новости.
Официальный представитель 7-го флота Хейли Симс
В ходе расследования было установлено, что военное судно USS Connecticut столкнулось с неизвестной ранее подводной горой во время выполнения операции в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, — отметила она.
Порядок последующих действий из-за инцидента, не исключающий возможность привлечения к ответственности виновных, определит командующий 7-м флотом ВМС США, добавила Симс.
Ранее стало известно, что атомная ударная субмарина класса Seawolf USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. Поле столкновения корабль находился в «безопасном и стабильном» состоянии, ядерная силовая установка не пострадала. Субмарина сигналов бедствия не подавала, после инцидента она пошла в сторону базы на Гуаме.