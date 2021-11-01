Атомная субмарина США столкнулась в Южно-Китайском море с подводной горой

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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинским властям следует готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе. Это может случиться, поскольку Москва стала использовать энергетику как массовое оружие, предположил он в эфире телеканала ICTV.

Для нас сегодня есть два принципиальных способа обеспечения нашей безопасности. Первый — это наше желание построить минимально необходимый ассиметричный потенциал, второй — это наши партнёры. На сегодняшний день Путин боится...