https://static.news.ru/photo/592f2612-b9f9-11e9-842c-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/via Global Look Press

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев опубликовал видео в своём Instagram с изъятым оружием у сотрудников спецназа во время штурма его резиденции 7 августа.

Оружие возвращено силовикам, — говорится в описании видео.

На кадрах видно, как в одной из комнат резиденции президента на полу лежит 13 автоматов, несколько пистолетов, а также 35 магазинов с патронами.

Атамбаев в своём профиле в Instagram публикует события политической жизни страны, информацию и новости о Социал-демократической партии Кыргызстана.

Его доставили в правоохранительные органы, где допросят по факту захвата заложников и убийства бойца спецподразделения «Альфа» ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности) во время штурма резиденции экс-главы страны в селе Кой-Таш. Спецслужбы утверждали, что их сотрудники применяли оружие только с резиновыми пулями, а сторонники Атамбаева применяли огнестрельное оружие.

Ранее были опубликованы кадры переговоров с Атамбаевым. Его уговорил сдаться заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов. Переговоры проходили через закрытую дверь.