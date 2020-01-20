https://static.news.ru/photo/4733d9f4-3b03-11ea-91bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Средства российской авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку беспилотников. Пострадавших и материального ущерба нет.

Средства ПВО с наступлением тёмного времени суток выявили три малоразмерные воздушные цели. Они приближались к российскому военному объекту с северо-восточного направления, говорится в сообщении Минобороны.

Штатные зенитные ракетные средства уничтожили эти цели на безопасной от авиабазы дистанции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что связанные с «Аль-Каидой» (запрещённая в РФ организация) джихадисты запустили несколько ракет «Град» в сторону российской военной базы Хмеймим в Сирии. По словам источника среди военных, ни один снаряд не попал в авиабазу.