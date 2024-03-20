Атаковавших Белгород военных в Харькове настигло возмездие: что известно

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили в Харькове сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, которые принимали участие в атаках на Белгородскую область, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Что известно об ударе возмездия ВС РФ — в материале NEWS.ru.

По какому объекту в Харькове был нанесен удар

По словам Сергея Лебедева, удар был нанесен по объекту в Харькове днем 20 марта, в частности, по производству беспилотников.

«Прилетело очень качественно. Много погибших — там было расположение личных сил, прибыли недавно военные от Главного управления разведки, те самые, которые пытаются штурмовать Белгородскую область», — сказал он.

По сведениям Лебедева, погибли сотрудники с Западной Украины, которые занимались сборкой беспилотников, а также иностранные специалисты, снаряжавшие эти дроны. Уточняется, что в цеху, по которому был нанесен удар, производили гексакоптеры «Вампир», которые также называют «Баба-яга», и снаряды к ним.

Днем 20 марта мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что в городе прогремел взрыв. В 11:05 по местному времени в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Что известно о наемниках в Харькове

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники заявлял, что говорящих по-польски военнослужащих заметили на территории Харькова. По его словам, всего в город прибыло около 30 солдат с оружием. Как отметил Марочко, они взяли под охрану одно из промышленных предприятий Харькова.

«На территорию одного из промышленных предприятий города Харькова на гражданском автобусе приехало около 30 военнослужащих с оружием и вещевым имуществом. Бойцы между собой общаются на польском языке», — сказал подполковник ЛНР в отставке.

Марочко добавил, что прибывшие военные сменили в Харькове украинскую военизированную охрану.

«Хотелось бы отметить, что ранее на территории этого же предприятия были выявлены системы ПВО западного образца», — сказал Марочко.

Позже ТАСС в силовых структурах заявили, что Вооруженные силы России поразили базу иностранных наемников на территории Харькова.

«В Харькове достаточно много баз наемников появилось. [Ударом] поражена одна из них», — рассказал источник агентства, не став уточнять данные о нанесенном ущербе.

Как уничтожили наемников на Харьковском направлении

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщил, что двое снайперов Вооруженных сил России за одну минуту уничтожили группу, в которую входила дюжина польских наемников. Согласно его информации, боевое столкновение произошло на Харьковском направлении.

Как уточнил канал, российские военные на протяжении трех дней выслеживали группу из 12 польских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины. Согласно его сведениям, снайперы нашли иностранцев в «Шервудском лесу» под Изюмом.

На опубликованных кадрах видно, что во время атаки военные использовали тепловизор. Канал добавил, что среди наемников был майор регулярной армии Польши в отставке.

Читайте также:

В Харьковской области уничтожена РСЗО, из которой велась атака по Белгороду

Военэксперт заявил о возможной гибели Сырского в Волчанске

Наступление ВСУ на Белгород и Курск. Вся правда об этом и первые итоги