Атакованный хуситами сухогруз Rubymar затонул в Красном море Al Arabiya: сухогруз Rubymar затонул в Красном море после атаки хуситов

Фото: Dietmar Hasenpusch/dpa/Global Look Press

Сухогруз Rubymar, две недели назад атакованный йеменскими хуситами, затонул в Красном море, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на власти Йемена. После попадания ракет торговое судно было брошено и начало тонуть, на месте катастрофы образовалось нефтяное пятно, которое растянулось почти на 30 километров.

Грузовое судно Rubymar, брошенное в южной части Красного моря после нападения йеменских хуситов 18 февраля, затонуло, — приводит канал заявление правительства Йемена.

Сухогруз, следовавший под флагом Белиза, перевозил более 41 тысячи тонн удобрений. Из-за опасности новых атак со стороны хуситов судно так и не было отбуксировано и на протяжении двух недель продолжало медленно тонуть.

25 февраля хуситы нанесли удар по нефтяному американскому танкеру Torm Thor в Аденском заливе. Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявлял, что судно было атаковано противокорабельными ракетами. В Пентагоне в свою очередь заявили, что американский эсминец USS Mason (DDG 87) перехватил баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена по танкеру.

23 февраля хуситы заявили об ударе по коммерческому судну Islander в Аденском заливе. Также в движении мятежников сообщили об атаке по американскому эсминцу в Красном море.