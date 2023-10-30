Атакован крупнейший судоремонтный завод Украины: что дам делали для ВСУ На Украине сообщили об атаке на крупнейший судоремонтный завод страны под Одессой

Фото: isrz.net

Ильичевский судоремонтный завод под Одессой

Украинский нардеп Алексей Гончаренко сообщил об атаке на Ильичевский судоремонтный завод под Одессой. Какие повреждения получило крупнейшее производство и как его используют ВСУ?

Какие последствия удара по заводу под Одессой

По словам Гончаренко, серия взрывов раздалась на объектах в Одессе и Одесской области.

«Взрывы в Одессе. И спустя несколько секунд воздушная тревога. В том числе атакованный судоремонтный завод под Одессой», — написал он в соцсетях.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер рассказал, что на заводе начался пожар.

«В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали наши спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия», — сообщил он в своем Telegram-канале.

В Министерстве обороны России эту информацию пока не комментировали.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Пуск высокоточной ракеты «Оникс»

Как и когда был атакован судоремонтный завод в Одесской области

О происшествии на Ильичевском заводе представители Украины сообщили утром 30 октября.

Гончаренко утверждает, что объект атаковали при помощи ракет «Оникс». По его словам, всего было запущено шесть таких ракет.

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщает, что на территории предприятия зафиксировано два прилета.

«В Одесской области <...> ресурсы подтверждают два прилета по Ильичевскому судоремонтному заводу», — пишет Котенок в своем Telegram-канале.

В Министерстве обороны России эту информацию пока не комментировали.

Где еще были зафиксированы взрывы в Одессе и Одесской области

Пожар произошел в районе аэропорта в Одессе. Telegram-канала Readovka, ссылаясь на украинские СМИ, информирует, что около воздушной гавани зафиксировали четыре прилета.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Что известно об Ильичевском судоремонтном заводе и как его использовали ВСУ

Ильичевский завод является крупнейшим судоремонтным предприятием на Украине. Он расположен в городе Черноморск в Одесской области.

Как сообщает Telegram-канал «Милитарист», на этом заводе ведется сборка безэкипажных взрывающихся катеров для атаки на Крым.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», минувшей ночью украинские войска попытались атаковать полуостров при помощи таких беспилотных катеров.

«Моряками Черноморского флота были обнаружены три безэкипажных катера ВСУ неподалеку от Севастополя. Один из них был уничтожен патрульным катером „Колесников“ вблизи города. Еще два попытались проникнуть в бухту Херсонеса, где по ним открыли огонь с катера „Раптор“. Один БэК (безэкипажный катер. — NEWS.ru) был подбит и затоплен, другой развернулся и убыл на полном ходу. Его поиски продолжаются», — сообщает «Рыбарь».

Фото: isrz.net Ильичевский судоремонтный завод под Одессой

Что заявляло Минобороны России

Минобороны РФ подтвердило факт атаки безэкипажных катеров ВМС Украины в Черном море.

«30 октября около 04:00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение. На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий», — говорится в сообщении МО.

Российское оборонное ведомство 27 октября сообщило, что в период с 21 по 27 октября армия РФ наносила удары по военным объектам ВСУ, где в том числе хранятся безэкипажные катера.

«В указанный период Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов. Кроме того, поражались пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все назначенные объекты поражены», — заявило Минобороны.

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