«Атаки продолжатся»: в Госдуме отреагировали на ночные удары ВСУ Депутат Гаджиев: атаки ВСУ на РФ продолжатся и даже участятся

Фото: twitter.com/mikailme/Global Look Press

Атаки ВСУ по российским регионам продолжатся, возможно, даже участятся, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев. Он отметил, что из-за проваленного контрнаступления ВСУ Киев вынужден хоть как-то отчитаться перед «западными хозяевами» и создать медийный шум.

Поэтому считаю, что, скорее всего, атаки на российские территории продолжатся и, возможно, даже участятся. По сути, единственный способ остановить их — успешное завершение СВО, полная победа российской армии, — сказал Гаджиев.

Депутат обратил внимание, что удары наносятся по гражданским объектам и мирным жителям, что можно считать террористическим актом на государственном уровне.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массированную атаку с помощью беспилотников по ряду российских регионов, в числе которых Брянская, Калужская, Московская, Рязанская, Псковская и Орловская области.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее агонией киевского режима. По ее словам, украинские власти, действуя по сценарию Запада, сами себя загнали в тупик и от безысходности ведут террористическую деятельность.

Военкор Александр Сладков в свою очередь порекомендовал российским военным проявлять большую бдительность и готовиться заранее к крупным атакам ВСУ на различные объекты.