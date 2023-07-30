Беспилотники ВСУ атаковали башни «Москва-Сити»: новости СВО на утро 30 июля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Утром 30 июля несколько украинских дронов атаковали Москву. Первые сообщения о взрывах в городе поступили около 03:00 мск. В это время в башню «Москва-Сити» попал беспилотник, после чего на уровне пятого-шестого этажей прогремел взрыв.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил ночную атаку украинских БПЛА на столицу. Градоначальник заявил, что в результате инцидента незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях «Москва-Сити».

Минобороны РФ сообщило, что Украина попыталась совершить террористическую атаку на объекты в Москве тремя беспилотными летательными аппаратами. Один дрон в результате был сбит средствами ПВО, еще два подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, украинские дроны рухнули на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», уточнили в военном ведомстве.

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины ночью пытались атаковать Крым 25 беспилотниками. В Telegram-канале ведомства сказано, что 16 дронов были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО), остальные девять — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Девять украинских беспилотников не достигли целей и потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. В результате пресеченной атаки украинских сил пострадавших и разрушений нет, отметили в военном ведомстве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон приказал Украине завершить контрнаступление. По его словам, американские власти недовольны, что Киев не выполнил обещание прорваться к Азовскому морю и заставить капитулировать Россию с помощью западного оружия. Он обратил внимание, что подразделения ВСУ не могут добраться до первой линии обороны ВС РФ, не говоря о том, чтобы дойти до Мелитополя. В связи с этим украинским властям нужно изменить позицию и пересмотреть дальнейшие планы, добавил Риттер.

Группировка ВС РФ «Запад» сорвала попытку украинских войск перебросить резервы на Купянское направление, заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, российские артиллеристы ударили по противнику в районе населенного пункта Новоселовское.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные отразили все атаки ВСУ на Запорожском направлении. По его словам, ВС России уничтожают силы противника на подступах к первой линии обороны. Ситуация находится под контролем.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские войска перешли в контратаку в районе населенного пункта Старомайорское. ВС РФ удалось выбить силы противника с передовых позиций, а также взять в плен нескольких военнослужащих ВСУ. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут серьезные потери в живой силе и технике. По его словам, с 4 июня украинские военные потеряли 415 танков и более 1300 бронемашин разного класса, при этом 2/3 всей уничтоженной техники — западного производства. Путин добавил, что силы противника везде остановлены и отброшены.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин

В то же время, как отметил Путин, мобилизационный ресурс Украины иссякает. Вооруженные силы Украины формируют подразделения из технического персонала самолетов и обслуживания авиационной техники, пояснил российский лидер.

Американский миллиардер Илон Маск отказался передавать Киеву доступ к станции связи Starlink около Крыма. По информации газеты The New York Times, ВСУ планировали использовать ее для отправки дрона со взрывчаткой, чтобы атаковать российские корабли в акватории Черного моря.

Издание The Wall Street Journal сообщило о планах Саудовской Аравии провести в начале августа переговоры для поиска вариантов мирного решения конфликта на Украине. По информации газеты, в консультациях примут участие представители 30 государств, однако России в их числе нет.

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