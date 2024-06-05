Атака на посольство США в Ливане 5 июня: кто задержан, сколько раненых

Фото: Hassan Ammar/AP/TASS

Посольство США в Ливане, Бейрут

Гражданин Сирии открыл огонь по зданию посольства США в Ливане, расположенного в бейрутском пригороде Авкар. Какие известны подробности о нападении, какая сейчас обстановка на месте?

Что известно о стрельбе по посольству США

Ливанская армия 5 июня сообщила о стрельбе возле посольства США в пригороде Бейрута. Представители дипмиссии уточнили, что первые выстрелы прозвучали в 08:34 по местному времени.

«В 08:34 по местному времени сообщалось об обстреле из стрелкового оружия в районе входа в посольство США. Расследование продолжается, и мы находимся в тесном контакте с правоохранительными органами принимающей страны», — написало посольство США в Ливане в соцсети X.

В ходе нападения на здание посольства США был ранен охранник. Стрелявший из автоматического оружия был задержан местными военнослужащими. После допроса установлено, что огонь по территории посольства открыл гражданин Сирии. Мотивы преступления неизвестны.

«Находящиеся в этом районе военнослужащие отреагировали на источники огня, в результате стрелявший был ранен. Его задержали и отправили в больницу для лечения», — уточнили в ливанской армии.

Власти Ливана инициировали разбирательства в связи с произошедшим.

Что известно о стрелявшем

Сирийский гражданин, обстрелявший диппредставительство США в Ливане, связан с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), сообщил телеканал Al Hadath. По его сведениям, на винтовке, из которой велся огонь, обнаружена символика боевиков ИГ.

В заявлении пресс-службы ливанской армии говорится, что нападавший сириец находится под охраной в госпитале.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Источник Al Hadath заявил, что после ранения стрелка армия Ливана прочесала местность в поисках других преступников. На телеканале уточнили, что сириец действовал не один. Армейские патрули оцепили территорию посольства и ведут поиски возможного сообщника.

Как отмечает Al Hadath, ранее ливанские СМИ писали о трех нападавших, одного из которых, предположительно, ликвидировали военнослужащие.

В каком состоянии находятся сотрудники посольства США

Персонал посольства США в районе Авкар в пригороде Бейрута находится в безопасности после инцидента со стрельбой, заявили в американской дипломатической миссии.

В посольстве отметили, что благодаря «быстрой реакции» Вооруженных сил Ливана, сил внутренней безопасности республики и службы безопасности посольства дипломатическая миссия и ее персонал «находятся в безопасности».

Когда еще было нападение на посольство США в Ливане

В сентябре 2023 года представитель посольства США в Ливане Джейк Нельсон заявил о стрельбе из стрелкового оружия вблизи входа в здание. По данным ТАСС, тогда неизвестные обстреляли здание дипмиссии из внедорожника Nissan Pathfinder, огонь велся из автомата.

«Находившиеся в джипе дали автоматную очередь в сторону здания дипмиссии в районе Авкар и затем продолжили движение по шоссе. В результате поврежден один военный автомобиль охраны, стоявший на улице у ограды. Пострадавших среди сотрудников нет», — уточнил источник.

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