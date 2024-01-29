Атака на «Мону Лизу» — провокация против крестьянского бунта в Париже?

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», также известная как «Джоконда»

В очередной раз не поМакрон в полном навозе: фермеры блокируют Париж, досталось и "Моне Лизе«везло шедевру гениального Леонардо да Винчи. Две странного вида барышни в тематических футболках с надписью «Продовольственный ответ» пробрались за барьер, выстроенный перед «первой дамой Лувра», и облили картину консервированным супом. Понятно, что для крытого пуленепробиваемым стеклом полотна купание в супе никакого вреда причинить не могло. Да и у активисток экологического движения такой цели и не было. Тут важно было не картину испортить, а себя показать. Вопрос, с какой целью?

Несчастная «Мона Лиза»

На картину неоднократно покушались. И камнем в нее бросали, и в Японии распыляли на полотно красную краску. Говорят, что наша соотечественница в далеком 1977 году метнула в картину сувенирную кружку. Уже в XXI веке вандал атаковал «Мону Лизу» с куском торта. А теперь и суп подоспел.

Понятно, почему предметом агрессии становится именно этот портрет кисти Леонардо. Общепризнанный шедевр, полотно, ставшее предметом бесконечных исторических изысканий, а потому любой акт вандализма превращает очередного Герострата в звезду мировых СМИ хотя бы на час. Сама «Мона Лиза» благодаря своей глобальной известности обеспечивает нужный резонанс.

Вот и экоактивистки пробрались за охранный бортик со своим супом явно для того, чтобы их банальная акция прозвучала, чтобы кадры их сомнительного деяния разошлись по мировым телеканалам. И лозунги о защите крестьян и безопасности продуктов питания, продовольственной справедливости прозвучали бы по-особому.

И надо отдать должное полицейским, они не бросились сразу винтить злоумышленниц, а принесли черные двухметровые экраны и просто изолировали акцию от телекамер. И, таким образом, смазали эффект демонстрации с привлечением картины в качестве третьей участницы акции.

Париж в крестьянской блокаде

И тут надо помнить, что как раз в это воскресенье французские фермеры, активно выступающие уже добрую неделю против своего разорения в результате поставок продовольствия с Востока Европы, а заодно и против сокращения субсидий, обещали полностью блокировать Париж. Особенно шоссе, ведущие в столицу с севера. А ведь традиционно субсидии сельскому хозяйству остаются одной из самых объемных статей расходов бюджета Евросоюза.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

В прошедшее воскресенье фермеры, которые раскидали по французским городам немало куч пахучего навоза, обещали взять Париж в полную блокаду, препятствуя ввозу во французскую столицу любого импортного продовольствия. Прежде всего фруктов.

А потому вполне можно предположить, что две любительницы консервированного супа не просто так покусились на честь «Моны Лизы» именно в этот выходной день. Возникла синхронизация действий крестьянства и привлекающих внимание к сходным проблемам экоактивисток. Вполне вероятно, что они своей акцией хотели бы усилить эффект выступлений кормильцев страны. А уж атаку на полотно Леонардо мир не пропустит.

А не подстава ли?

Впрочем, саму суповую акцию можно трактовать и с прямо противоположных позиций. Не секрет, что иногда предпочтительнее не применять силу против митингующих и протестующих, а с помощью бомжей, городских сумасшедших, просто шизонутых активистов довести ее до полного абсурда. Так, чтобы в глазах горожан и образованного класса все движение оказалось скомпрометированным. Тем более что слово riposte на их майках может переводиться и как резкий удар.

Представьте себе — фермеры перекрывают подъездные дороги, что уже вызывает раздражение у парижан. А тут еще экзальтированные барышни устраивают пляски у «Моны Лизы» опять-таки под лозунгами доступного продовольствия. Так значит, все неудобство скорее от разных фриков, чем от реальных тружеников, которым власти уже пообещали заморозить новые налоги.

Но в любом случае страдает по-прежнему великая картина, заложница чьих-то амбиций и политических интриг.

Читайте также:

Пугачева и Киркоров: почему после расставания Филипп ходит не в те двери?

За что Снигирь будут ругать после фильма «Мастер и Маргарита»

Рогов будет лучше Васильева? Что даст новый ведущий «Модному приговору»

Молодой бойфренд, уход из «Модного приговора»: где сейчас Надежда Бабкина