Атака Ирана по Израилю «отменила» международные авиаперевозки Reuters: после атаки Ирана произошел сбой в международных авиаперевозках

Сбой авиаперевозок, произошедший после атаки Ирана по Израилю, стал самым масштабным со времен терактов 11 сентября 2001 года в США, заявил основатель консалтинговой компании OPSGROUP Марк Зи. По его словам, которые приводит Reuters, ситуация вызывает хаос.

С тех пор у нас не было ситуации с таким быстрым закрытием такого количества различных воздушных пространств. Это вызывает хаос, — приводит агентство слова Зи.

Уточняется, что небо над Ираном используют мировые авиаперевозчики для полетов между Европой и Азией. В последние несколько дней отменять рейсы или выбирать другие маршруты были вынуждены как минимум дюжина авиакомпаний. Среди них United Airlines, Air India и Lufthansa.

По данным Fox News, около 50% баллистических ракет Ирана не достигли цели или не взлетели во время атаки. По словам неназванного официального лица в США, на которого ссылается телеканал, в общей сложности Тегеран выпустил по израильской территории 110 ракет класса «земля — земля» и 36 крылатых ракет.