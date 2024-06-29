Атака фанатика, загадочный суицид, секс-скандал: США «убирают» друзей РФ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Джулиан Ассанж

24 июня основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел на свободу из британской тюрьмы, где находился с 2019 года. Австралийский журналист пробыл за решеткой пять лет вместо 175 — такой срок грозил ему за раскрытие секретной информации о деятельности властей США. Его освобождение стало сенсацией в СМИ — далеко не всем, кто открыто выступал против американских властей, удалось остаться на воле и даже в живых. Кто еще перешел дорогу Вашингтону и поплатился за это — в материале NEWS.ru.

Британский пленник: дело Джулиана Ассанжа

В США возбудили дело против Ассанжа после того, как в 2010 году на платформе WikiLeaks были опубликованы документы о действиях американских военных во время операций в Ираке и Афганистане. Отчеты содержали информацию о преступлениях армии США против гражданских лиц — убийствах, пытках и изнасилованиях. Эта утечка засекреченных данных стала самой крупной в истории.

В 2010 году в США начали расследование в отношении Ассанжа по подозрению в нарушении закона о шпионаже от 1917-го. Правительство Швеции, где на тот момент находился журналист, выдвинуло против него обвинения в сексуальных домогательствах. Опасаясь экстрадиции в США, Ассанж отправился в Соединенное Королевство.

В 2011 году британский суд решил выслать его в Швецию, и основатель Wikileaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, территория которого пользуется неприкосновенностью. Ассанж находился в дипмиссии до 2019 года, после чего эквадорские власти отказали ему в праве на убежище. Он был задержан по запросу США и отправлен в тюрьму строгого режима Белмарш.

Журналист провел в исправительном учреждении 1901 день. 24 июня его освободили под залог, а днем позже он предстал перед судом на Северных Марианских островах (территория США). В рамках сделки со следствием журналист признал вину по одному из 18 пунктов обвинения — в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов в период с 2009 по 2011 год. Федеральный судья Рамона Манглона приговорила его к уже отбытому сроку и закрыла дело. Спустя несколько часов Ассанж прибыл на родину в Австралию.

Фото: twitter.com/wikileaks Джулиан Ассанж

Шпионский триллер Эдварда Сноудена

В 2013 году в центре скандала, связанного с силовыми структурами США, оказался бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден. Он работал инфраструктурным аналитиком и искал новые способы перехвата сообщений пользователей по всему миру.

Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о слежке спецслужб США. АНБ и Пентагон обвинили его в краже около 1,7 млн документов, которые касались в том числе операций американской армии.

После передачи сведений СМИ Сноуден вылетел в Гонконг, откуда разослал запросы о предоставлении убежища в 27 государств. Положительный ответ дал только Эквадор, куда американец должен был прилететь с пересадками в Москве и на Кубе. Однако из-за отказа властей Острова свободы принять самолет «Аэрофлота» со Сноуденом на борту бывший сотрудник АНБ вынужден был изменить планы и остался в РФ.

Сначала сотрудник АНБ получил вид на жительство, а в сентябре 2022 года — гражданство. Вслед за Сноуденом в Россию перебралась его невеста Линдси Миллс. Пара сыграла свадьбу, а в 2020-м у супругов родился сын.

В США Сноудену грозит до 30 лет лишения свободы.

Фото: Максим Блинов/РИА новости Эдвард Сноуден

Джеффри Эпштейн и грязные секреты Запада

В секреты американских властей был посвящен и инвестиционный банкир Джеффри Эпштейн. В 2008 году его впервые осудили за организацию проституции и изнасилование несовершеннолетней. В 2019-м бизнесмена повторно задержали в США, обвинив в торговле девушками, в том числе подростками, и в склонении их к проституции. Вскоре Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере.

Впоследствии были раскрыты судебные документы, в которых говорилось о том, что миллиардер в течение многих лет организовывал досуг влиятельных знакомых. В «списке Эпштейна» значились более 150 человек, в том числе крупные бизнесмены и первые лица государств. Одной из главных свидетельниц по делу стала американка Вирджиния Джуффре. По версии следствия, она была секс-рабыней Эпштейна, которую заставляли вступать в интимные связи с его клиентами.

По словам Джуффре, ей заплатили $15 тысяч за секс с сыном королевы Елизаветы II принцем Эндрю. Она также рассказала, что сталкивалась с бывшими президентами США Дональдом Трампом и Биллом Клинтоном на организованных магнатом мероприятиях. Брат покойного миллиардера сообщил в январе 2024-го, что у Эпштейна был компромат на американских политиков. По его словам, публикация этих данных могла бы сорвать президентские выборы 2016 года, в которых Трамп одержал победу.

Власти США признали смерть Эпштейна самоубийством. Однако СМИ обратили внимание на нестыковки в официальной версии. При вскрытии у финансиста нашли множественные переломы, в том числе подъязычной кости. The Washington Post писала, что такие травмы встречаются у жертв удушения.

Фото: Zuma\TASS Касем Сулеймани

Враг № 1: Касем Сулеймани

В январе 2020 года Вооруженные силы США нанесли удар по международному аэропорту Багдада. Иранский генерал, командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани погиб в результате обстрела. Всего жертвами атаки стали семь человек.

Приказ об ударе отдал тогдашний президент США Трамп. В Вашингтоне заявили, что Сулеймани стоял за организацией атак на базы западной коалиции в Ираке. Генерал КСИР, по утверждению представителей Белого дома, «убил или ранил тысячи американцев».

При этом бывший посол Соединенных Штатов Америки в Ираке Райна Крокер утверждала, что в начале 2000-х иранский командир сотрудничал с Вашингтоном. По словам дипломата, благодаря Сулеймани США получили карты с позициями «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) перед началом военной кампании в Афганистане.

За 20 лет командования «Аль-Кудс» Сулеймани стал одним из самых авторитетных иранских военных. Его подразделение занималось разведкой и операциями за рубежом, поддерживая проиранские группировки по всему Ближнему Востоку. Reuters связало операцию США против генерала с растущим влиянием Исламской Республики в регионе. В Вашингтоне считали, что Сулеймани сыграл в этом ключевую роль.

Конец карьеры Доминика Стросс-Кана

В мае 2011 года власти США обвинили главу Международного валютного фонда (МВФ) и кандидата в президенты Франции Доминика Стросс-Кана в изнасиловании горничной в отеле Нью-Йорка. Он был задержан в аэропорту перед вылетом в Париж. Руководитель МВФ отверг обвинения, но не отрицал близости с женщиной. По его словам, сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию.

Спустя четыре дня после ареста Стросс-Кан добровольно сложил полномочия. Следствие не смогло доказать, что глава МВФ применил насилие к горничной. Уголовная часть дела была закрыта, однако гражданский иск потерпевшей был удовлетворен. По данным СМИ, политик выплатил ей компенсацию в размере $1,5 млн.

Согласно результатам опросов, проведенных во Франции, 57% жителей страны посчитали дело сфабрикованным. Президент России Владимир Путин заявил, что за скандалом могут стоять американские власти. Незадолго до ареста глава МВФ раскритиковал Вашингтонский консенсус — тип макроэкономической политики, который международные финансовые структуры рекомендуют странам, переживающим экономический кризис.

«Вашингтонский консенсус с его упрощенными экономическими представлениями и рецептами рухнул во время кризиса мировой экономики и остался позади», — сказал Стросс-Кан на открытии очередной сессии Мирового банка. Он также заявил, что дни доллара сочтены, ему на смену придет другая мировая валюта.

После скандала политик отказался от участия в президентских выборах. В 2012 году во Франции возбудили против Стросс-Кана уголовное дело о сутенерстве. Однако его вину так и не доказали, в 2015-м обвинения были сняты. Стросс-Кан продолжил работу в финансовом секторе и сегодня входит в наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций.

Фото: Michel Eule/AP/TASS Доминик Стросс-Кан

Премьер Словакии и нападение фанатика

15 мая 2024 года мировые СМИ сообщили о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Когда он подошел к группе местных жителей после выездного заседания правительства в Гандлове, один из них открыл стрельбу. Глава кабмина был ранен в грудь, живот и руку. Врачи провели Фицо две операции, а спустя пару недель перевели его из больницы домой для дальнейшего восстановления.

Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, которого задержали на месте происшествия. На допросе он рассказал, что выступал против курса правительства. В частности, недовольство пенсионера вызвало нежелание премьера оказывать военную помощь Украине.

Цинтула заявил, что действовал в одиночку и никому не говорил о своих планах. Однако американский политолог и бывший офицер армии США Скотт Беннет выразил мнение, что покушение на Фицо — часть дипломатической войны Запада против России. «Это попытка заставить замолчать, утихомирить, запугать любых союзников или потенциальных друзей России», — сказал он.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Роберт Фицо

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага в своем Telegram-канале назвал Цинтулу проукраинским террористом. Он также обвинил западные медиа в попытках скрыть тот факт, что нападавший принадлежит к «их лагерю либеральных активистов».

Депутат Госдумы Сергей Алтухов в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что покушения в Европе могут повториться, а под угрозой находятся не только пророссийские политики. «Завтра кому-то может не понравиться решение французских или итальянских политиков, и они тоже могут получить такого „борца за незалежную Украину“. Политический террор — это тупиковый путь и вообще не аргумент», — подчеркнул он.

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