AT: Россия выигрывает электронную войну на Украине, уничтожая тысячи БПЛА

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Россия одерживает победу в радиоэлектронной борьбе против Украины, уничтожая тысячи беспилотников Киева, пишет обозреватель Asia Times Габриэль Онрада. По его словам, около 90% украинских БПЛА были уничтожены ВС РВ, из-за чего артиллерии ВСУ приходится вести огонь буквально вслепую. Автор считает, что именно этот фактор позволяет российским войскам реконсолидироваться с целью наступления.

90% из тысяч беспилотников, которые Украине удалось накопить до вторжения России в феврале, были сбиты или разбиты к лету. <...> Поскольку украинские беспилотники падают с неба с угрожающей скоростью, это усложняет управление артиллерийским огнем, лишая любого преимущества в точности, повышая живучесть российских сил и позволяя им реконсолидироваться для дальнейших наступательных операций, — утверждает Онрада.

Он также отмечает, российские средства РЭБ мешают работать и украинской авиации. По его словам, пилоты ВСУ часто обнаруживали, что их средства связи «воздух-воздух» и «воздух-земля» были заблокированы, их навигационное оборудование подавлено, а их радары выведены из строя.

Ранее начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ Александр Леонов заявил, что российская ПВО в ходе военной операции на Украине сбила более 160 самолетов и вертолетов, 3000 беспилотников и свыше 1700 ракет и реактивных снарядов. По его словам, в общей сложности это более 60% от общего количества потерь воздушных целей противника.