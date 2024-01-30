Астрономы сообщили о приближении к Земле потенциально опасного астероида Потенциально опасный астероид пройдет мимо Земли 2 февраля

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Потенциально опасный астероид под номером 2008 OS7 пролетит мимо Земли 2 февраля, сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные тайбэйских астрономов. По информации ученых, диаметр небесного тела составляет около 500 м.

Как сообщает издание, космический объект пройдет в 17:40 мск на расстоянии в 0,019 астрономической единицы от Земли, что составляет более 2 млн км. Скорость астероида оценивается почти в 18,2 км/с. Траектория движения 2008 OS7 пролегает вне земной атмосферы, поэтому угрозы столкновения нет.

Отмечается, что на сегодняшний день известно о 2 349 потенциально опасных космических объектах. Наиболее крупным из них считается астероид 1999 JM8 диаметром около 7 км. Ближе всего к Земле пролетит астероид 99942 Apophis, это случится 14 апреля 2029 года. По данным ученых, столкновения подобных объектов с Землей происходят в среднем один раз в 440 тысяч лет.

Ранее жители Восточной Германии увидели падающий астероид. Небесное тело диаметром около метра зафиксировала камера наблюдения в Лейпциге. Космический объект не представлял опасности для людей. Его остатки могло разбросать по местности в виде маленьких метеоритов. Удар выглядел как огненный шар, сгорающий в атмосфере.