Астрономы нашли пригодную для жизни планету с кипящим океаном The Guardian: ученые изучают планету TOI-270 d, покрытую кипящим океаном

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Телескоп имени Джеймса Уэбба позволил астрономам обнаружить планету, полностью покрытую глубоководным океаном, пишет The Guardian. Как утверждается, объект в два раза больше Земли, а вода на его поверхности буквально кипит. Тем не менее ученые назвали открытие большим прорывом в поисках миров, пригодных для жизни.

Как пишет издание, планета TOI-270 d расположена примерно в 70 световых годах от Земли. На ее поверхности удалось выявить признаки метана и углекислого газа. Исследователи из Кембриджского университета заявили, что полученные данные соответствуют водному миру, хотя и сомневаются в наличии там приятного морского пейзажа.

Температура океана может достигать 100 градусов по Цельсию и даже выше, — сказал профессор Никку Мадхусудхан.

Он уточнил, что при высоком атмосферном давлении такой горячий океан все еще может быть жидким. Более того, продолжил эксперт, в ночное время температура может снижаться. Это позволяет сделать предположения, что на обратной стороне планеты могут быть условия, пригодные для жизни.

Ранее сообщалось, что изучение скопления галактик Abell 2744, известного под названием Пандора в созвездии Скульптор в 4 млрд световых лет от Земли, позволило астрономам заглянуть во времена «детства» Вселенной. Ученые выяснили, что совокупная гравитация скопившихся в Пандоре галактик создает эффект оптической лупы, позволяющей рассмотреть чрезвычайно далекие и древние по космическим меркам объекты.