Астрономы нашли объяснение странным радиосигналам из космоса Астрономы назвали «звездотрясения» причиной идущих из космоса радиосигналов

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Японские астрономы обобщили данные о семи тысячах повторяющихся радиосигналах из трех разных космических источников и выявили интересную закономерность, сообщает LIFE.ru. Уточняется, что речь идет о явлении, известном как быстрые радиовсплески, которые длятся тысячные доли секунды и по своей природе неожиданно схожи с землетрясениями, то есть можно говорить о своеобразных «звездотрясениях».

Как пишет издание, на сегодняшний день известно примерно о 50 источниках повторяющихся быстрых радиовсплесков. Одним из наиболее любопытных является объект FRB 20180916B в созвездии Кассиопеи, расположенный в 457 млн световых лет от Земли. От него каждые 16,35 суток исправно исходят такие мгновенные радиосигналы. Похоже ведет себя источник в созвездии Возничего: 90 дней радиосигналов чередуются с 67 днями молчания.

При этом быстрые радиовсплески представляют собой мощнейшие выбросы энергии, на выработку которой, например, Солнцу требуется несколько дней. Их причины пока точно неизвестны. Однако японские ученые установили неожиданное сходство этих явлений с землетрясениями. По данным исследователей, в обоих случаях за основным событием следуют афтершоки, которые со временем затихают. Астрофизики предполагают, что нейтронные звезды, являющиеся источниками этих радиосигналов, благодаря своей огромной плотности обладают твердой поверхностью, которая при сотрясениях высвобождает колоссальные объемы энергии.

Ранее ученым удалось установить, что атмосфера спутника Юпитера Каллисто содержит большое количество кислорода. Астрономы обнаружили над Каллисто полярные сияния с чрезвычайно высоким содержанием свободных электронов. По словам физиков, это говорит об изобилии в атмосфере именно атомов кислорода.