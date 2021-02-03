AstraZeneca: данные об эффективности «Спутника V» воодушевляющие

https://static.news.ru/photo/8cb1fa46-6628-11eb-8ccb-96000091f725_660.jpg Фото: Luay Sababa/XinHua

Вице-президент отдела исследований и разработок биофармацевтических препаратов AstraZeneca Мене Пангалос назвал данные об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на уровне 91,6% воодушевляющими.

Я думаю, любые данные, указывающие на высокий уровень эффективности любой вакцины, воодушевляют, потому что нам нужно, чтобы работали все вакцины, — сказал Пангалос, выступая на пресс-конференции. Таким образом он прокомментировал публикацию в профильном журнале Lancet результатов третьей фазы клинических исследований «Спутник V».

Пангалос также выразил надежду, что предварительные результаты исследований комбинации двух препаратов появятся в ближайшее время. При этом он уточнил, что необходимо проводить больше различных испытаний вакцин, чтобы детально изучить их свойства.

Касаемо эксперимента <...>, проводимого нами в клинике, в котором задействованы наша вакцина и вакцина «Спутник», нужно делать больше, потому что, в конце концов, мы хотим понять, насколько взаимозаменяемы эти вакцины, — добавил вице-президент отдела исследований и разработок биофармацевтических препаратов AstraZeneca. Его слова приводит агентство Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Германии начали диалог с российскими коллегами по возможному производству и допуску вакцины «Спутник V» на территорию страны. Вопрос обсуждается на разных уровнях — от руководства страны до экспертов. Об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.