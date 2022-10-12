Астанинский формат России и Турции

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Намеченная на завтра встреча президентов Путина и Эрдогана в казахстанской столице, обретшей свое прежнее название, заставляет вспомнить о небезуспешном Астанинском формате, многосторонних переговорах по сирийским проблемам с участием всех заинтересованных сил. На этот раз Реджеп Тайип Эрдоган вновь делает акцент на возможности переговоров по урегулированию украинского конфликта с участием не только России и Турции, но и остальных великих держав. В первоначальном турецком варианте переговоры могли бы пройти вообще и без участия Украины, де-факто лишившейся своей субъектности, хотя коллективный Запад априори пока и отрицает такую возможность.

У Эрдогана не за горами выборы, а потому ему внешнеполитический успех, лавры эксклюзивного миротворца были бы в масть. Притом что предыдущие попытки турецкого посредничества, будь то стамбульские переговоры или «зерновая сделка», вызвали в Москве, скорее, разочарование. К тому же ряды потенциальных миротворцев продолжают шириться. В их числе уже и Саудовская Аравия, и Эмираты. А впереди и саммит G-20 на Бали, на который уже приглашены и Владимир Путин, и Владимир Зеленский, не говоря уже обо всех постоянных членах Совбеза ООН. И там вполне могут пройти многосторонние консультации по украинской проблеме при участии уже индонезийских хозяев, сумевших при подготовке встречи проявить и стойкость, и дипломатическую гибкость.

Тем не менее турецкий лидер наиболее активен на этом поле. Более того, когда американцы призывают Турцию, члена НАТО, присоединиться к антироссийским санкциям, Эрдоган неизменно подчеркивает, что он единственный, кто, мол, сумел сохранить доверительные отношения и с Москвой, и с Киевом, который получает турецкие вооружения.

Конечно, каких-то сенсационных прорывов от завтрашней встречи двух президентов ждать не стоит. Особенно сейчас, когда на поле брани все причастные к конфликту стороны по-своему ждут решительного перелома.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Вот только буквально в последние дни вопрос потенциальных переговоров по поиску форм урегулирования неожиданно встал в глобальную повестку. Свой формат консультаций с украинскими коллегами предложила глава нашего Совфеда Валентина Матвиенко. Причем ее инициатива скорее была обращена к Западу, чем к Киеву. О возможности поиска дипломатических путей выхода из украинского кризиса заговорил представитель Белого дома Джон Кирби. Да и Илон Маск выдвинул свой план явно не только от своего имени, но и от более широкого круга IT-бизнесменов, близких к республиканцам.

Наконец, с приближением трудной зимы Европа явно проявляет все большую нервозность, которая усиливается не только предчувствием социальных проблем, но и ощущением того, что главный заокеанский союзник склонен опять решать собственные проблемы за счет партнеров.

Словом, все устают от затянувшегося конфликта и постепенно проявляют склонность к слабо различимым пока компромиссам. Кстати, по циркулирующей информации, президент Эрдоган предлагает заморозить боевые действия с сохранением за Россией ее новых территорий и при создании некой буферной зоны.

Поэтому уже сам факт встречи двух президентов важен, потому что даст дополнительную пищу для анализа ситуации под углом поиска точек соприкосновения. Россия никогда не отказывалась от переговоров. Собственно, и нынешней ситуации не было бы, если бы к предложениям Кремля о создании новой коллективной системы безопасности в свое время прислушались в Брюсселе и Вашингтоне. И нынешняя турецкая идея поиска коллективных форм компромисса может уже дать какие-то всходы под солнцем Бали.

А кто-то вообще склонен предполагать, что и футбольный чемпионат в Катаре может стать неплохим прикрытием для конфиденциальных консультаций. Тем более что именно азиатские страны сейчас выходят на первый план посредничества. Глобальная война никому не нужна. И каждая такая встреча влиятельных мировых лидеров — это шаг в сторону от апокалипсиса.