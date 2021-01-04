Ассанжа и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию мира

https://static.news.ru/photo/4cde91d2-4f1b-11eb-bff4-fa163e074e61_660.jpg Джулиан Ассанж Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передавшую ему информацию Челси Мэннинг и бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию. Сделала это лауреат премии 1976 года за работу по урегулированию конфликта в Северной Ирландии Мейрид Корриган.

Всех кандидатов она выдвинула вместе. По её словам, каждый из них уже имел возможность получить Нобелевскую премию, однако сделать эти ни одному не удалось. Каждый из названных людей, сказала Корриган, по отдельности продемонстрировал примеры мужества путём раскрытия незаконных действий властей. Поэтому она выдвигает их вместе, ведь втроём Ассанж, Мэннинг и Сноуден показывают величие человеческого духа, заметила лауреат 1976 года.

Корриган напомнила, что Ассанж всё ещё находится под угрозой экстрадиции в США, несмотря на отказ в соответствующем решении британского суда. Основатель WikiLeaks по-прежнему в тюрьме. И если его всё же экстрадируют из Великобритании в США, мужчину там может ждать унизительное и бесчеловечное отношение, вплоть до смертной казни, подчеркнула ирландка. Мэннинг уже отсидела семь лет и была помилована бывшим американским лидером Бараком Обамой. Она оказалась в заключении за то, что решила не свидетельствовать против Ассанжа. Сноуден же находится в России и не может вернуться в Штаты под страхом пожизненного заключения.

Все трое борцов за мир следовали своей совести и с любовью исполнили свой долг. Я уверена, что они боялись, но каждый из них сделал что-то прекрасное и величественное, служа другим, — цитирует письмо Корриган РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, международная организация «Репортёры без границ» обратилась к британским властям с призывом немедленно освободить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в тюрьме Белмарш.

Представители организации подчеркнули, что дело Ассанжа, по их мнению, носит политический характер, а также касается журналистики и проблем свободы слова.