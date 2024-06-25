Ассанж вышел из тюрьмы: кто он такой и почему на него охотились в США

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был освобожден из тюрьмы «Белмарш» и покинул Великобританию. Чем известен журналист, за что его посадили и почему отпустили на свободу?

Что известно об освобождении Ассанжа

Организация WikiLeaks опубликовала в соцсети Х видео, на котором журналист садится в самолет, летящий в Австралию. Как стало известно NBC News, он заключил с прокуратурой США соглашение о признании вины, позволяющее ему выйти на свободу.

«Он покинул тюрьму строгого режима „Белмарш“ утром 24 июня, после 1901 дня в ее стенах. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт Станстед, где сел в самолет и улетел из Великобритании», — говорится в сообщении WikiLeaks.

Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме.

В США Ассанжу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. Сообщалось, что по совокупности предъявленных обвинений мужчине грозит 175 лет тюремного заключения.

О чем были самые громкие публикации WikiLeaks

В апреле 2010 года появилось видео под названием Collateral Murder («Сопутствующее убийство») — на нем два боевых вертолета США стреляли по мирным жителям в иракском Багдаде. Среди погибших оказались и два журналиста информационного агентства Reuters, которые в сопровождении группы из семи вооруженных иракцев шли по одной из улиц. Их задачей было осветить обстоятельства столкновений между американскими военными и иракскими боевиками, произошедшие за несколько часов до этого.

В июле 2010 года на сайте появились огромные базы данных с шокирующими сведениями о действиях американских военных в Афганистане и Ираке. В частности, в документах об афганской кампании раскрывались случаи нападения коалиционных войск на мирное население (перечислены 144 инцидента), стрельбы по своим, а также неудавшейся попытки ликвидации одного из лидеров «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и другие инциденты, которые власти США тщательно скрывали. Источники в американском руководстве сообщали журналистам, что Белый дом был «в ярости» из-за этой утечки.

В октябре 2016 года, незадолго до выборов президента США, сайт WikiLeaks опубликовал переписку Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В письмах затрагивались вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых.

Что о деле Ассанжа говорили в России

Ситуацию вокруг журналиста Джулиана Ассанжа глава МИД РФ Сергей Лавров назвал позором западной демократии. Руководитель российской дипломатии подчеркнул, что тот нес миру правду о преступных действиях американских спецслужб и военных.

«Насчет Джулиана Ассанжа я уже сказал, что это, конечно, позор западной демократии», — сказал Лавров.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что возможная депортация Джулиана Ассанжа из Великобритании в США станет грубейшим нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Парламентарий напомнил, что ООН в 2016 году признала его арест незаконным. По мнению депутата, ситуация вокруг Ассанжа является примером «подлости, лжи и двойных стандартов» США, Великобритании и Евросоюза.

«Ситуация вокруг этого человека — пример подлости, лжи и двойных стандартов Вашингтона, Лондона и Брюсселя. <...> В 2016 году в ООН признали лишение свободы Ассанжа незаконным. Его выдача станет грубейшим нарушением Европейской конвенции по правам человека, включая право на свободу слова», — отметил он.

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