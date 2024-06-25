Ассанж отсидел пять лет из 175. Его выпустили, при чем здесь Россия?

Фото: Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж скоро станет свободным человеком: он согласился признать вину по одному из 18 пунктов обвинения. За это суд должен назначить ему тюремный срок в пять лет (вместо 175, о которых говорилось ранее) и освободить, потому что этот срок Ассанж уже отсидел в Великобритании. Как основатель WikiLeaks пошел на сделку со следствием, почему США согласились на нее и сможет ли после этого Ассанж заниматься новыми расследованиями — в материале NEWS.ru.

Когда Джулиан Ассанж станет свободным человеком

Заседание по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа появилось в расписании федерального окружного суда Северных Марианских островов (Сайпан, территория США в Тихом океане). Слушание состоится в среду, 26 июня, в 09:00 (02:00 по Москве), оно будет открытым для публики.

Планируется, что Ассанж признает вину по одному пункту обвинений из 18, предъявленных ранее, а суд вынесет решение о тюремном сроке на 62 месяца (пять лет и два месяца) — именно столько он уже провел за решеткой в Великобритании. Благодаря заключенной сделке после слушаний журналист будет отпущен на свободу и улетит в родную Австралию.

Во вторник Ассанж вылетел из Лондона в Бангкок, откуда прилетит на Сайпан. Его супруга Стелла призвала общественность отслеживать рейс журналиста в воздушном пространстве США на тот случай, «если что-то пойдет не так». Также она заявила, что в ближайшее время откроет чрезвычайный фонд для восстановления здоровья мужа, которое он подорвал из-за вынужденного пребывания в закрытых помещениях с 2012 года.

Справедливым такое завершение дела для Ассанжа назвать нельзя, и не факт, что сам журналист с ним согласен полностью, заявил в разговоре с NEWS.ru профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. Однако, отметил он, это «прагматичный выход из сложившейся ситуации».

«Думаю, для Джулиана Ассанжа в приоритете полностью освободиться от всех обвинений, чтобы любое преследование прекратилось. Иначе он всегда бы оставался в зоне риска, потому что США юридически связаны договорами о правовой помощи и экстрадиции с большим количеством государств, договорами правовой помощи, да, и вопрос экстрадиции. Здесь видна хорошая работа юристов, которые действительно верно выработали стратегию и добились наилучшего варианта в этой ситуации», — уверен юрист.

Фото: twitter.com/wikileaks Джулиан Ассанж

На какую сделку пошел Ассанж с США

В Соединенных Штатах Джулиана Ассанжа обвиняют в шпионаже из-за публикации служебных документов США об инцидентах с участием американских военных во время войн в Афганистане и Ираке. Также ему вменяют обнародование дипломатических телеграмм Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. По этим обвинениям Ассанжу грозило до 175 лет заключения, вину он не признавал.

Кроме того, в 2010 году против Ассанжа было возбуждено уголовное дело в Швеции по заявлению феминистки Анны Ардин, которая обвинила его в незащищенном сексе с ней и отказе воспользоваться презервативом. По шведскому законодательству это приравнивается к изнасилованию.

Несколько лет Ассанж провел в посольстве Эквадора в Лондоне: ему предоставляли там убежище с 2012 по 2019 год. Когда эквадорские власти отозвали это разрешение, его арестовала британская полиция и он был отправлен в тюрьму «Белмарш», где провел 1901 день. В апреле 2022 года британский суд разрешил экстрадицию журналиста в США, но защита подала апелляцию. В марте 2024-го Высокий суд Лондона постановил, что Ассанж не будет немедленно экстрадирован в США, и запросил дополнительные документы. Власти Австралии, гражданином которой он является, просили прекратить дело.

В итоге Ассанж согласился признать себя виновным по обвинению в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации о национальной обороне США. По мнению профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислава Ткаченко, западная система правосудия сломала Ассанжа, который поначалу был очень активен, выступал на публике, общался с единомышленниками, находясь в эквадорском посольстве, но после попадания в британскую тюрьму кардинально изменился и отказался от борьбы.

Фото: George Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я думаю, что и США просто устали от этой истории, она потеряла для них смысл. Преследованием Ассанжа они хотели показать, что подобная деятельность недопустима и имеет последствия, но после него возник бывший спецагент Эдвард Сноуден, который передал информацию о слежке Агентства национальной безопасности США в газеты. И хоть новые документы давно не публикуются, по репутации Штатов эти истории ударили, из-за преследования разоблачителей их обвиняли в ущемлении свободы слова. Поначалу Штаты пытались продолжать это дело, но поняли, что если вывести его в суд, то на заседаниях может всплыть нечто такое, что по американскому имиджу ударит еще сильнее», — предположил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Ткаченко считает, что Ассанж мог заключить с США сделку и больше не заниматься расследовательской деятельностью, не публиковать никаких секретных документов. «Я думаю, что он „наелся“ этим всем, станет обычным пенсионером», — размышляет политолог.

Соединенные Штаты вряд ли открыто наложат на Ассанжа какие-то ограничения на профессиональную деятельность, но почему он пошел на сделку — вопрос открытый, отметил Лабин.

«Вряд ли можно усмотреть в действиях властей США какой-то гуманизм и бескорыстность. Обычно они действуют наоборот, поэтому никто не знает, выдал ли Ассанж свои источники информации или с его стороны были соблюдены высокие принципы журналистской этики. Остается надеяться, что другие люди от его освобождения не пострадали», — заключил правовед.

Могла ли Россия помочь Ассанжу?

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что преследование Джулиана Ассанжа — это «позор западной демократии», потому что тот нес миру правду о преступных действиях американских спецслужб и военных.

Когда Ассанж попросил убежище в посольстве Эквадора, в зарубежной прессе появлялись сообщения, что журналист мог пытаться связаться с Москвой. Однако после публикации Associated Press о том, что Ассанж обращался за российской визой в ноябре 2010 года, российское посольство в Лондоне эту информацию опровергало. Также дипломаты назвали «еще одним примером дезинформации и фейковых новостей из британских СМИ» публикации The Guardian о том, что Ассанж был ключевой фигурой в продолжающемся в США уголовном расследовании попыток России повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

Ассанжу действительно нужно было переехать в Россию, когда только началось его преследование, считает Ткаченко.

«Если бы он, как Сноуден, поехал в Россию, то у него была бы нормальная полноценная жизнь журналиста или даже политического деятеля, общественного активиста. Не знаю, почему это не удалось. Может быть, ему действительно отказали в визе, потому что Россия не хотела ссориться с США. Теперь мы с ними так рассорились, что никакой Ассанж уже не нужен», — подытожил политолог.

Фото: IMAGO/Antonio Balasco/Global Look Press

Как на освобождение Ассанжа отреагировали в мире

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале, что «ужасно рада», что Джулиан Ассанж почти на свободе. «Лучший журналист современности будет жить», — заключила она. Американский телеведущий Такер Карлсон написал в соцсети X: «Хороший человек наконец на свободе. Течение повернулось вспять».

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (RSF) назвала освобождение Ассанжа из тюрьмы в Британии победой для журналистики и свободы прессы. «Мы испытываем огромное облегчение от того, что это опасное судебное преследование наконец-то завершилось», — говорится в сообщении правозащитников в X.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль пока не комментирует ситуацию с Ассанжем, потому что условия освобождения неизвестны.

А кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший назвал произошедшее плохой новостью, потому что основателю WikiLeaks пришлось признать себя виновным: «Это означает, что силовое государство США преуспело в криминализации журналистики». Экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами расценил произошедшее как «отчаянную попытку» нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена заручиться поддержкой либертарианского электората.

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