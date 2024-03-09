Избран президент Пакистана Асиф Али Зардари стал президентом Пакистана во второй раз

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Асиф Али Зардари

Новым президентом Пакистана избран сопредседатель Пакистанской народной партии Асиф Али Зардари, сообщает Al Jazeera. Он занял этот пост во второй раз. До этого политик возглавлял страну в 2008–2013 годах.

Зардари набрал 411 голосов законодателей, в то время как его оппонент Мехмуд Хан Ачакзай, которого поддерживает партия находящегося в заключении бывшего премьер-министра Имрана Хана, получил 181 голос. Ожидается, что Зардари будет приведен к присяге уже 10 марта.

В начале марта в Пакистане избрали нового премьера после суда над его предшественником. Главой кабмина стал председатель Национальной мусульманской лиги Шахбаз Шариф. За него проголосовал 201 депутат из 336. Основным конкурентом Шарифа был генеральный секретарь партии «Движение за справедливость» Омар Аюб Хан. Он избирался в качестве независимого кандидата и набрал 92 голоса.

Предшественник премьера Имран Хан покинул свой пост после вынесения ему вотума недоверия. Суд приговорил его к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции и продаже иностранных активов. Его супруга Бушра Биби получила аналогичный срок по этому же делу. Установлено, что они получили в общей сложности 108 взяток от различных глав государств и других зарубежных высокопоставленных лиц во время его пребывания на посту-премьер министра Пакистана.