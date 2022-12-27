Asia Times: Блинкен потерпел фиаско на переговорах с главой МИД Китая

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Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен «потерпел фиаско» во время телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Ван И, пишет Asia Times. Как утверждают авторы издания, американский чиновник рассчитывал узнать информацию о переговорах КНР с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым. Вместо этого он принялся обсуждать «спорные» вопросы двустороннего сотрудничества, особенно текущую ситуацию с COVID-19.

Ван И уличил Блинкена в попытке «говорить о сотрудничестве, но одновременно наносить удар Китаю».

Это не разумная конкуренция, а иррациональное подавление. Оно предназначено не для надлежащего разрешения споров, а для интенсификации конфликтов. На самом деле это все еще старая практика односторонних издевательств. Это не сработало для Китая в прошлом и не сработает в будущем, — сказал глава МИД КНР.

Кроме этого, авторы Asia Times утверждают, что Блинкен пытался обсудить с Ван И военный конфликт на Украине, однако ему не удалось вовлечь министра в содержательный разговор. Тот отметил, что «Китай всегда стоял на стороне мира, целей Устава ООН и международного сообщества по содействию миру и переговорам и продолжит играть конструктивную роль в разрешении кризиса по-китайски».

Блинкен провел телефонный разговор с Ван И 22 декабря. Согласно заявлению Госдепартамента США, дипломаты обсудили военные действия России на Украине. Также стороны отметили необходимость сохранения открытыми каналов коммуникации между Вашингтоном и Пекином. Это позволит поддерживать отношения двух стран.