Asahi Shimbun: Украине следует отказаться от Донбасса и Крыма

Фото: dpsu.gov.ua

Шансы Украины победить в противостоянии с Россией очень малы, поэтому Киеву следует пойти на компромисс с Москвой и отказаться от Донбасса и Крыма, говорится в статье, опубликованной Asahi Shimbun. Авторы пояснили, что поддержка Киева Западом может вскоре значительно сократиться и Украина долго не протянет.

Союзники могут скорректировать свою политику, в результате чего их поддержка Украины постепенно уменьшится. Поэтому возможный компромисс — отказ Украины от Крымского полуострова и Донбасса, признание их российской территорией и проведение новых границ, — отмечается в публикации.

В статье также указывается, что экономика Украины разрушена в результате конфликта, ее ВВП упал вдвое. Авторы предложили президенту Владимиру Зеленскому задуматься, защищать ли свою территорию, даже под угрозой того, что страна будет выжжена дотла.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что глава ЦРУ США Уильям Бернс от имени президента Джо Байдена предлагал России около 20% территорий Украины в обмен на мир. Предполагалось, что тем самым Вашингтон пытался избежать затяжной войны, однако и Москва, и Киев такой план отвергли. После этого Байден принял решение о поставке Украине танков Abrams.