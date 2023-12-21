Асад встретился со спецпредставителем Путина Асад и Лаврентьев обсудили развитие сотрудничества между Россией и Сирией

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Президент Сирии Башар Асад

Президент Сирии Башар Асад провел встречу со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, сообщила пресс-служба сирийского лидера. Асад и Лаврентьев обсудили темы региональной повестки и международной проблематики, а также двустороннее взаимодействие.

Асад и специальный представитель президента России обсудили отношения двух стран, вопросы двустороннего сотрудничества и механизмы его развития, — сообщили в канцелярии руководителя САР.

Ранее в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что российские группировки войск остаются основным гарантом мира в Сирии. Министр поручил армии обеспечить сохранение стабильности в изменившейся обстановке.

Ранее военный эксперт Борис Рожин напомнил, что в начале гражданской войны в Сирии боевики рассчитывали отстранить Асада от власти, отказавшись от дипломатических путей для урегулирования кризиса. Впоследствии сирийские оппозиционеры пожалели, указал политолог. По словам Рожина, события 2015 года в Арабской Республике напоминают заявления политиков на Украине об упущенных возможностях при переговорах с Россией.