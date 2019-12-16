https://static.news.ru/photo/25a34fd6-1ff1-11ea-8801-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сирии находятся несколько тысяч американских военных, а не сотни, как утверждают власти Соединённых Штатов. Об этом заявил президент арабской страны Башар Асад.

По словам главы государства, в США занижают реальное количество военных, чтобы не злить сторонников мирного урегулирования, а про несколько тысяч заявляют, когда хотят «порадовать» провоенное лобби.

Американский режим опирается в войне на частные военные компании, такие как Blackwater. Поэтому даже если в Сирии находятся несколько сотен американских солдат, то ещё несколько тысяч или десятков тысяч гражданских лиц работают на эти частные военные компании. Точную цифру тяжело назвать, но это определённо несколько тысяч человек, — цитирует РИА Новости Асада, давшего интервью китайскому телеканалу Phoenix.

Ранее NEWS.ru писал, что США завершили процесс сокращения и передислокации войск на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил американский министр обороны Марк Эспер. По его словам, всего на сирийской территории останутся 600 военнослужащих Соединённых Штатов. Однако их количество могут увеличить при необходимости. Он также отметил, что не исключает дальнейшего снижения числа американских военных в Сирии, если европейские союзники США отправят свои войска в регион.