США обвинили в подготовке террористов в Сирии Асад: у Сирии есть доказательства подготовки США террористов на базе Ат-Танф

Фото: Brandon Best/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сирия располагает доказательствами подготовки террористов на американской военной базе Ат-Танф, заявил в беседе с РИА Новости президент САР Башар Асад. По его словам, США организовали неподалеку от границы с Ираком и Иорданией, на юге сирийской провинции Хомс, террористический лагерь, на территории которого находятся десятки тысяч человек.

Мы прямо сталкиваемся с террористическими группировками рядом с районом Ат-Танф и, конечно, мы знаем по этим столкновениям и от задержанных лиц, откуда они пришли. Ат-Танф представляет собой целый лагерь террористов, и у него нет другой цели. Что получают США от присутствия в этом районе в сердце пустыни? Нет сомнений, что у них лагеря для террористов, в которых находятся десятки тысяч со своими семьями, — сказал Асад.

Он считает, что США посылают террористов совершать теракты против сирийской армии.

Ранее посол Сирии в России Риад Хаддад заявлял, что западные страны, главным образом США и Турция, занимаются переправкой на Украину боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, эта организация используется Западом против мирного населения.