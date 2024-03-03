Асад рассказал, кто победит на выборах президента США Асад: Трамп победит на выборах президента США

Фото: Syrian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Башар Асад

Бывший президент США Дональд Трамп с большой долей вероятности победит на ноябрьских выборах президента, но политический курс страны не изменится, заявил глава Сирии Башар Асад на телеканале «Соловьев Live». Он объяснил это тем, что «американские президенты похожи один на другого».

Анализ СМИ и другой информации показывает, что победит Трамп. Но я всегда говорю, что американские президенты похожи один на другого. Как я сказал ранее, они всего лишь исполнительные директора, — сказал Асад.

Он добавил, что необходимо знать, кто «реально делает политику за ширмой». По словам сирийского президента, в любом случае победят лобби, медиа, нефть и финансисты.

Ранее Дональд Трамп заявил, что победа действующего главы американского государства Джо Байдена на грядущих выборах президента США предпочтительнее для России. По его словам, такая ситуация может быть связана с газопроводом «Северный поток».

15 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Трамп. По мнению российского лидера, демократ является более «опытным и предсказуемым» политиком.