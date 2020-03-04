Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции.
Какое враждебное действие — большое или малое — Сирия совершила против Турции? Его нет, — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Асада, у Турции и Сирии идёт взаимное проникновение культур, которое обусловлено исторически, поэтому появление серьёзных разногласий между странами нелогично.
Есть сирийско-турецкие браки, есть семьи, есть жизненные общие интересы, — заявил Асад.
Отмечается, что 28 февраля Анкара начала на северо-западе Сирии военную операцию «Весенний щит». Это стало ответом на гибель в Идлибе в тот же день 36 турецких военных.
Как ранее писал NEWS.ru, в Минобороны Турции заявили, что Анкара не намерена вступать в вооружённый конфликт с РФ, она ведёт борьбу с режимом сирийского лидера Башара Асада.
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