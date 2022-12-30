Асад поздравил Путина с новогодними праздниками SANA: Асад в новогоднем поздравлении Путину пожелал России успехов и процветания

Фото: kremlin.ru

Президент Сирии Башар Асад направил главе российского государства Владимиру Путину поздравительное письмо, в котором пожелал России успехов, непрерывного развития и процветания, передает сирийское агентство SANA. По данным агентства, Асад убежден, что большая поддержка, которую Москва оказала сирийскому народу в его противостоянии терроризму и стремлении сохранить целостность его территории, отражает принципы и ценности, которыми обладает Российская Федерация.

Президент Башар Асад и российский президент Владимир Путин обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года. Президент Асад пожелал, чтобы этот год принес Российской Федерации успехи, постоянное развитие и процветание, — говорится в сообщении.

Кроме того, с наступающими праздниками Путина поздравили президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев. В поздравительных телеграммах они выразили надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службы республик.

Ранее Путин направил поздравительные письма лидерам ряда государств. С наступающим Новым годом и Рождеством Путин поздравил глав Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии, Боливии, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Китая, Кубы, Никарагуа, Сербии, Сирии, а также Турции.

При этом глава российского государства отказался от поздравления глав недружественных стран, в число которых входят президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и другие.