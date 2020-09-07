Асад поблагодарил Москву за безопасность в Сирии

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Президент Сирии Башар Асад встретился в Дамаске с российской делегацией, возглавляемой заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым. Член российского кабмина и сопровождающие его лица прибыли в САР 6 сентября.

Как передаёт ТАСС, президент Сирии на встрече поблагодарил Россию за помощь в восстановлении безопасности на территории страны и за преодоление последствий военного конфликта.

От имени всех сирийцев я хочу поблагодарить руководство России и её народ за всё то, что было сделано нашими российскими союзниками в политической, военной и экономической области, — заявил Асад.

В ходе общения сирийский президент также выразил заинтересованность в успехе российских инвестиций в САР. Борисов, в свою очередь, отметил, что Москва очень ценит партнёрские отношения с Дамаском. Также вице-премьер поздравил Асада с победой «Национального прогрессивного фронта» на парламентских выборах.

7 сентября в столицу Сирии с визитом прибыл ещё один представитель правительства РФ — министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как сообщал NEWS.ru, Асад 30 августа обнародовал указ об утверждении нового кабмина Сирии. Правительство возглавил Хусейн Арнус, выполнявший с 11 июня 2020-го обязанности главы кабинета министров после отставки своего предшественника Имада Хамиса. Министром обороны стал генерал Али Абдалла Аюб, Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов возглавил Валид аль-Малам.