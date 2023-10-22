Артиллерия ВС РФ накрыла разведгруппу ВСУ: новости СВО на утро 22 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Группировка войск ВС России «Восток» при поддержке артиллерии сорвала попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины около Угледара и Новодонецкого в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. По словам офицера, также в районе села Приютного в Запорожской области артиллерия ликвидировала разведгруппу ВСУ.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 21 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне проведения СВО

Чехов добавил, что на Южно-Донецком направлении под авиационными, ракетными и артиллерийскими ударами противник потерял до 140 военнослужащих. Удары наносились около населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское в ДНР. Шесть минометных расчетов ВСУ потеряли в ходе контрбатарейной борьбы.

Российские военные на Краснолиманском направлении отразили четыре атаки украинских войск в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» ВС РФ Александр Савчук. По его словам, эффективной оказалась поддержка артиллерии и авиации.

Там же подразделения «Центра» накрыли огнем около 170 целей противника. Под удары попали два командно-наблюдательных пункта и пять опорных пунктов ВСУ, добавил Савчук. По его информации, российским военным удалось вскрыть и подавить более 20 расчетов украинской полевой артиллерии во время контрбатарейной борьбы. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, две бронемашины, два автомобиля и 152-миллиметровую гаубицу Д-30.

Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ликвидировали несколько групп бойцов ВСУ к северу от Артемовска, сообщило Минобороны РФ. Успеху операции способствовали данные разведки о приближении противника по лесополосе к окраинам города.

Получив данные разведки, расчет 30-миллиметрового станкового гранатомета АГС-17 «Пламя», располагавшийся в одном из многоэтажных домов в северо-западной части города, открыл огонь по украинским военным. Затем десантники совершили корректировку огня и отработали очередями по противнику до полного расхода боезапаса. Это позволило прервать передвижение групп ВСУ. Выжившие украинские солдаты покинули поле боя.

Фото: МО Украины

Какие участки фронта самые активные

Участок фронта близ Работино в Запорожской области на данный момент является одним из наиболее активных, бойцы ВСУ попали в огневой мешок и «методично уничтожаются», заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

На Авдеевском направлении, которое военэксперт назвал самым активным, положение ВСУ плачевно, противник пытается контратаковать и прорвать кольцо. Третьим активным направлением является Купянск, поскольку в бинокль ВС России уже видят Харьков.

ВС России могут в течение 30 дней окружить, взять в плотное кольцо и уничтожить Вооруженные силы Украины в районе Авдеевки, предположил Матвийчук. По его словам, у Киева «совсем плохи дела» на данном направлении.

Где этой ночью на Украине звучали взрывы

В контролируемом ВСУ Херсоне произошли новые взрывы, сообщило украинское издание «Общественное».

Также взрывы прогремели в Харькове, сообщило украинское издание «Страна». Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. Информацию о взрывах подтвердил мэр города Игорь Терехов, но не уточнил подробности.

Как ВСУ пытались атаковать Воронежскую область

Военные 21 октября в районе 21:00 мск сбили беспилотник, направленный Вооруженными силами Украины для атаки на объекты РФ, сообщили в российском Минобороны. Инцидент произошел в Воронежской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Фото: МО Украины

Где была сбита ракета HIMARS

Американскую ракету HIMARS сбили над Буденновским районом Донецка, снаряд упал во двор жилого дома, кадры опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко. Сначала спасатели МЧС пролили водой боеприпас, затем следователи задокументировали и сфотографировали его детали, включая серийный номер.

Чем опасны ракеты ATACMS

«Безответственным шагом США» назвал передачу ракет ATACMS Киеву член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи. Он отметил, что кассетная боевая часть американских ракет исключает точечное поражение целей и с большой долей вероятности приведет к жертвам среди мирного населения.

Пичи напомнил, что кассетные боеприпасы не разрываются при столкновении с землей и остаются опасными на протяжении многих лет. Кроме того, небольшие размеры делают их еще более малозаметными для гражданского населения, отметил специалист.

Получат ли ВСУ американские «Томагавки»

ВСУ никогда не получат от США ракеты BGM-109 Tomahawk, поскольку такие поставки станут пересечением красных линий, заявил NEWS.ru военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он считает, что Пентагон опасается эскалации конфликта, вследствие чего Россия может начать наносить удары по пусковым установкам в Польше или Румынии.

Собеседник напомнил, что Tomahawk является практически стратегическим оружием, дальность применения этих снарядов составляет до 2,5 тысячи километров. Пентагон не согласится передавать ВСУ эти ракеты, убежден Кнутов.

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